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Власти КНР пригрозили США из-за позиции по Южно-Китайскому морю

Мир | 26.06.2017


Власти КНР пригрозили США из-за позиции по Южно-Китайскому морю
Китай сделал США жесткое представление из-за позиции американцев по Южно-Китайскому морю. Официальный представитель госдепартамента накануне заявил, что в Вашингтоне надеются на благоразумие КНР и соблюдение решения суда в Гааге.

Власти Китая на такое заявление ответили жестко. В Пекине утверждают, что не признают вынесенное судебное решение Постоянной палаты третейского суда в Гааге и не принимают его. А Америке вообще посоветовали перестать лоббировать собственные интересы в рамках этого территориального противостояния.

«Мы советуем американской стороне хорошо подумать над своими словами и поступками, перестать продвигать соответствующее незаконное решение, перестать провоцировать инциденты в Южно-Китайском море, прекратить высказывания и действия, которые наносят вред суверенитету и интересам Китая в сфере безопасности, а также ведут к обострению напряженности в регионе», - заявили в КНР.

Ранее стало известно, что международный трибунал вынес решение по территориям, право на которые оспаривали Филиппины и Китай в пользу официальной Манилы. Суд Гааги постановил, что Пекин своими действиями нарушил суверенные права Филиппин. А создание Китаем искусственных островов нанесло серьезный ущерб окружающей среде и коралловым рифам.

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