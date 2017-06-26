Новая автомагистраль Москва — Пекин: такого в России еще не было

Как заявили в Минтрансе, к 2020 году в России планируется запуск уникальной автотрассы под рабочим названием «Меридиан». Эта дорога должна связать Китай, некоторые страны СНГ и Европу в одну высокоскоростную автотранспортную сеть

Главным преимуществом «Меридиана» будет являться высокая скорость движения автомобилей: где-то в 5 раз быстрее, чем по обычным дорогам. Строительство скоростной магистрали и ее эксплуатация планируются за счет средств частных инвесторов. По России пройдет примерно две тысячи километров автодорог, она соединит 22 крупных российских города, сообщает «Российская Газета».

По словам первого замглавы Минтранса, Евгения Дитриха, средняя скорость движения транспорта на «Меридиане» будет составлять около 110 километров в час, в то время, как на обычных дорогах — не более 80. Также он отметил, что в последние годы российские автодороги развивались в основном за счет строительства различных обходов городов. Директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ «Высшая школа экономики» Михаил Блинкин отметил, что можно продолжать строить обходы, однако опыт Китая и США показывает, что выгоднее все-таки создавать новую сеть.

Минтранс приступит к серьезной разработке проекта только к сентябрю, однако уже определены основные принципы, по которым будут строиться новые магистрали:

Целостность и непрерывность, что предполагает возможность сквозного сообщения на всех участках, формирующих сеть.

Соединения по кратчайшему маршруту опорных точек, к которым относятся крупнейшие промышленные центры и городские агломерации с населением более миллиона человек.

Прокладка дорог, входящих в сеть, вне населенных пунктов.

Синхронизация с планами по развитию других видов транспорта и нетранспортной инфраструктуры (связь, энергетика и другие), учет конкуренции различных видов транспорта.

К сожалению, Минтранс пока не сообщает точных сроков построения всей сети. Всё будет упираться в финансирование со стороны России или инвесторов.

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