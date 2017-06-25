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ЦБ зафиксировал пятикратное уменьшение оттока капитала из страны

Страна | 25.06.2017


ЦБ зафиксировал пятикратное уменьшение оттока капитала из страны

В январе—июне 2016 года чистый отток капитала из РФ уменьшился в годовом выражении почти в 5 раз.

По данным Банка России, данный показатель в первом полугодии составил $10,5 млрд. Об этом говорится в сообщении регулятора.

“«Резкое сокращение интенсивности погашения внешних обязательств сопровождалось некоторым оживлением спроса на внешние активы со стороны прочих секторов».

В прошлом году ЦБ также фиксировал значительное сокращение чистого оттока капитала из РФ — $56,9 млрд против $153 млрд в 2014 году (снижение в 2,7 раза). 

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