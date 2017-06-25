Индийские и китайские фильмы оттеснили Голливуд

Вам о чём-нибудь говорят такие названия как "Султан", "Холодная война - 2" и "Крупная рыба и бегония"? Думаю, что вряд ли. А между тем это два фильма и мультфильм, которые стали лидерами в международном кинопрокате по итогам минувшего уикенда. Индийская спортивная драма, гонконгский полицейский триллер и китайский мультфильм... Голливудский "Ледниковый период: Столкновение неизбежно" только на четвёртом месте!

Голливуд стремительно сдаёт позиции по всем фронтам. Недавно я писал пост о том, что Россия, Индия и Китай собираются создать свою кинопремию в противовес американскому Оскару. Тогда мне в комментариях писали о том, что индийское и китайское кино в силу своей специфичности никогда не сможет на равных конкурировать с Голливудом. И что мы теперь видим? Оно не только конкурирует на равных - оно уже побеждает! Причём не в домашнем прокате, что было бы понятно, а в международном! Китайские фильмы нравятся зрителям за пределами Китая, а индийские - зрителям за пределами Индии.

В этом я вижу отличный шанс для российской киноиндустрии. Я уверен, что будущее за совместными проектами. Фильм о том, как Россия и Китай вместе осваиваю Луну. В главных ролях - Джеки Чан и Владимир Машков. Фильм об индийском студенте по обмену, который после учёбы остался в России и стал одним из лучших хирургов Белгорода. В главных ролях - Салман Кхан и Константин Хабенский. Почему бы и нет? Нужно использовать дружеские отношения и тесные культурные связи между нашими странами.

Вся потенциальная аудитория российского кино - это двести миллионов русскоговорящих во всём мире. Это люди, которые более-менее лояльно относятся к фильмам отечественных кинокомпаний. Но благодаря Индии или Китаю эту аудиторию можно увеличить на порядок! И наши продюсеры уже двигаются в этом направлении. Допустим, в следующем году в прокат выйдет совместный российско-китайский фильм "Путешествие в Китай" нашего продюсера Сергея Сельянова с английским актёром Джейсоном Флемингом в главной роли.

Известно, что Бондарчук в своё время очень хотел заманить в "Сталинград" какую-нибудь китайскую кинозвезду. Это было бы странно, зато значительно увеличило бы кассовые сборы фильма в Китае. Проблема в том, что гонорары китайских кинозвёзд сопоставимы с голливудскими. Просто-напросто не смогли договориться по деньгам...

То ли ещё будет! Западные кинозвёзды уже потихоньку начали ехать в Китай на заработки. Допустим, в прошлом году в прокате был гонконгский боевик "Меч дракона" с Джеки Чаном в главной роли. Угадайте, кто составил ему кампанию? Лауреат Оскара Эдриан Броуди и другая американская звезда - Джон Кьюсак. Причём это даже не китайско-американский проект! Это стопроцентное китайское производство.

Центр мирового кинобизнеса постепенно перемещается из Северной Америки в Азию, поближе к границам России. Пора нашим актёрам начинать учить китайский язык. В Китае спрос на актёров с европейскими лицами будет только возрастать. Китайская кинозвезда российского происхождения... Звучит-то как! Думаю, осталось подождать лет десять-двадцать.

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