Белоруссия попалась на ГМО

Как стало известно, несколько белорусских компаний, занимающихся экспортом продукции животного происхождения в Россию, приостановили поставки ввиду обнаружения в их продукции незарегистрированных генно-модифицированных (ГМО) компонентов.

Список заводов, осуществлявших экспорт генно-модифицированных товаров, выглядит следующим образом: ПТУП «САРИЯ», ЗАО «Экомол Агро», ОАО «Молоко», производственному цеху «Сенненский» ОАО «Оршанский молочный комбинат», ООО «Белэкотехника», ООО «Агропродукт» филиал «МЭЗ», ЧПТУП «Тивайтл», ООО «БилтонгФуд», ООО «ГурманФуд».

Так же, Белоруссия временно прекратила выдачу ветеринарных сертификатов на товары вышеуказанных предприятий.

Не станет ли запрет Путина камнем преткновения в российско-белорусских отношениях? Конечно, вопрос сам по себе странный, но мы систематически ловим наших братьев на разного рода "просчетах". Понятно, что в ситуации с ГМО-продукцией заводы просто вовремя не сориентировались, не перестроились, или решили, что их запрет на ввоз запрещенных товаров не коснется. Но такие "непонятные" ситуации возникают не первый раз.

Стоит вспомнить самые известные примеры - когда Россия ввела "табу" на польские яблоки, белорусские предприниматели оперативно подсуетились, и стали варить из них повидло, которое и поехало потом в Россию с минскими штрих-кодами. Не удивлюсь, если фрукты попадали к нам в страну даже в чистом, непереработанном виде. А кто-нибудь слышал о том, что шасси для тяжелой артиллерии, которую используют ВСУ для арт-обстрелов Донбасса, производится на минском тракторном заводе? Как и различные приборы и микросхемы, закупаемые Украиной, так же производятся в Белоруссии...А ведь надо еще научить украинских силовиков правильно эксплуатировать оборудование, что влечет за собой командировку специально обученных и знающих инструкторов на Украину...

Я не призываю обижаться на наших друзей, я не хочу наблюдать негативные сценарии развития наших отношений с белорусами, но есть маленькая просьба - будьте честны перед собой. Да, я понимаю, на экспорте сельхозпродукции много денег не заработаешь, и нужны дополнительные "финансовые ручейки" в казну страны, но Батька должен понимать, что они не должны иметь признаки халатности и недобросовестности к соседям, а, тем более, окрашены кровью ваших и наших братьев.

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