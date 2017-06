ТОП-пять: Смертельно опасные продукты западного производства

Kinder с маслами для переработки нефти Скандал вокруг шоколада Kinder ужаснул всю Европу. Как оказалось, в нём содержатся вещества, вызывающие рак. Однако случай с продукцией итальянской компании — далеко не единственный.

Накануне организация по защите прав потребителей Foodwatch сообщила о выявлении в шоколаде Kinder минеральных ароматических масел, которые образуются при нефтепереработке. Всего были протестированы 20 продуктов компании, в трёх из них зафиксированы опасные уровни содержания этих веществ. Употребление таких продуктов в пищу может привести к развитию раковых опухолей.

После обнаружения в продукции Kinder канцерогенов Роспотребнадзор запросил соответствующую информацию у компетентных органов Европейского союза.

Фарш из румынской ослятины Вслед за кониной на прилавки европейских магазинов попала ослятина. По версии французских экспертов, она могла поступать из Румынии через посредников на Кипре. После этого ослиный фарш смешивался с кониной и другими видами мяса. Такие котлеты затем продавались в Великобританию и Швецию.

По версии британской газеты The Independent, причиной появления на европейском рынке дешёвого мяса лошадей и ослов стал новый закон, согласно которому на федеральных дорогах Румынии запретили передвижение гужевого транспорта.

«Лошадям запретили появляться на дорогах, и тысячи животных отправились на скотобойни», — говорит вице-президент комиссии Европарламента по сельскому хозяйству и знаменитый борец за права мелких фермеров Жозе Бове.

Батончики Mars, Snickers и Milky Way c частицами пластика В феврале 2016 года американский концерн Mars отозвал из продажи в Германии шоколадные батончики Mars, Snickers и Milky Way, а также конфеты Celebrations.

Это произошло после того, как в одной из шоколадок были обнаружены частицы пластика, сообщает сайт газеты Handelsblatt. Из оборота была изъята вся продукция, поставленная в Германию и Францию в течение четырёх недель с момента обнаружения инородных веществ.

Смертельное детское питание В августе 2013 года новозеландская молочная компания Fonterra объявила, что некоторые из её продуктов могут содержать бактерии, способные вызвать ботулизм — тяжёлое заболевание, поражающее нервную систему.

Под подозрение попало около 1 тыс. тонн сухого молока и смесей, использующихся при приготовлении детского питания.

Роспотребнадзор запретил поставки этих продуктов в Россию. Отозвать из магазинов продукцию Fonterra также распорядились власти Китая, где компания уже была замешана в крупном скандале. В 2008 году после употребления молочных смесей данной фирмы погибли шесть младенцев. Ещё несколько десятков были госпитализированы.

Стеклянная еда от Nestle В марте 2016 года швейцарская компания Nestle отозвала ряд пищевых продуктов из-за возможного попадания в них кусочков стекла. Согласно данным Nestle, посторонние предметы были обнаружены в шпинате. Тогда были отозваны продукты марок DiGiorno, Lean Cuisine и Stouffer’s. Данных о пострадавших нет.