ВМФ России перейдет на атом

Военно-морской флот России и предприятия "оборонки" рассматривают возможность оснащения всех крупных кораблей ядерными энергетическими установками, сообщил источник в военно-промышленном комплексе. Такое решение связано с импортозамещением силовых агрегатов для флота.

- Речь идет о создании линейки унифицированных установок для надводных кораблей 1-2 ранга водоизмещением от 4 (фрегат) до 80 и более тысяч тонн (авианосец), мощностью условно от 40 до 200 мегаватт. Реакторы нужных типоразмеров у нас уже есть или разрабатываются, - рассказал собеседник издания.

По словам эксперта, ущерб, нанесенный разрывом экономических связей с Украиной, где СССР десятилетиями развивал производство газотурбинных двигателей для ВМФ, очень трудно возместить за короткое время. "Корабли нужно строить уже сейчас, с учетом старения советских кораблей у нас нет времени ждать. И мы не имеем права при планировании строительства рассчитывать на скорое восстановление отношений с Украиной. В этих условиях разработка новых атомных установок - способ подстраховаться, как минимум", - добавил источник.

Корабли 3-4 ранга: корветы, патрульные и малые ракетные корабли, - при этом могут оснащаться дизельными двигателями, производство которых налажено в России. Эти же моторы планируется использовать на больших кораблях в качестве вспомогательных силовых установок.

Сейчас ядерные силовые установки используются на тяжелых крейсерах, ледоколах и атомных подводных лодках (последних в рамках госпрограммы вооружений к 2020 году запланировано построить 15). Ожидается, что перспективный авианосец "Шторм" и эсминец дальней океанской зоны "Лидер" получат энергетическую установку с реактором нового поколения РИТМ-200. Тот же силовой агрегат устанавливается на перспективные ледоколы проекта 22220. Первый корабль серии, "Арктика" спущен на воду в июне.

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