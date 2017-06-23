Курсы валют: USD 24/06 59.6564 -0.4918 EUR 24/06 66.678 -0.4715 Фондовые индексы: РТС 18:50 988.93 1.07% ММВБ 18:50 1867.46 0.40%
rss новости   rss статьи   rss все

ВМФ России перейдет на атом

Страна | 23.06.2017


ВМФ России перейдет на атом
Военно-морской флот России и предприятия "оборонки" рассматривают возможность оснащения всех крупных кораблей ядерными энергетическими установками, сообщил источник в военно-промышленном комплексе. Такое решение связано с импортозамещением силовых агрегатов для флота.

- Речь идет о создании линейки унифицированных установок для надводных кораблей 1-2 ранга водоизмещением от 4 (фрегат) до 80 и более тысяч тонн (авианосец), мощностью условно от 40 до 200 мегаватт. Реакторы нужных типоразмеров у нас уже есть или разрабатываются, - рассказал собеседник издания.

По словам эксперта, ущерб, нанесенный разрывом экономических связей с Украиной, где СССР десятилетиями развивал производство газотурбинных двигателей для ВМФ, очень трудно возместить за короткое время. "Корабли нужно строить уже сейчас, с учетом старения советских кораблей у нас нет времени ждать. И мы не имеем права при планировании строительства рассчитывать на скорое восстановление отношений с Украиной. В этих условиях разработка новых атомных установок - способ подстраховаться, как минимум", - добавил источник.

Корабли 3-4 ранга: корветы, патрульные и малые ракетные корабли, - при этом могут оснащаться дизельными двигателями, производство которых налажено в России. Эти же моторы планируется использовать на больших кораблях в качестве вспомогательных силовых установок.

Сейчас ядерные силовые установки используются на тяжелых крейсерах, ледоколах и атомных подводных лодках (последних в рамках госпрограммы вооружений к 2020 году запланировано построить 15). Ожидается, что перспективный авианосец "Шторм" и эсминец дальней океанской зоны "Лидер" получат энергетическую установку с реактором нового поколения РИТМ-200. Тот же силовой агрегат устанавливается на перспективные ледоколы проекта 22220. Первый корабль серии, "Арктика" спущен на воду в июне.

Источник: источник

Код для вставки в блог
﻿
Новости из рубрики Страна
все новости
Мы помним: памятник восьмидесяти двум уничтоженным детям в Лидице
10 июня 1942 года войска СС окружили Лидице; всё мужское население старше 16 лет (172 человека) было расстреляно. Лидицкие женщины (172 чел.) были отправлены в концентрационный лагерь Равенсбрюк (из них 60 погибли в лагере).
Русские дирижабли воплотят кошмар НАТО в жизнь
Обезглавливание Балтфлота и блокада Калининграда: враг внутри нас?
Глобальный слив гегемона
Как немецкие компании обходят санкции против России
Стреляющая Америка
Стреляющая Америка
Коллективное сознательное. Что ищут славяне в сети?
Коллективное сознательное. Что ищут славяне в сети?
Мигрантам не нравится русский
Мигрантам не нравится русский
Орбитальный перехватчик США вновь над Землей
Орбитальный перехватчик США вновь над Землей
Новости партнеров
| Главная | Мир | Страна | Общество | Спорт | О проекте | Архив |

© Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
При любом использовании материалов сайта и сателлитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на www.newsinfo.ru обязательна. Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер ИА № ФС77-56117 от 15 ноября 2013 года.

Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru