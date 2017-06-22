О дутой сенсации "турецкого туристического бума"

Сенсация вокруг заявлений о том, что «турецкое направление снова становится ведущим» и что «спрос на туры в Турцию среди россиян в десять раз превысил предложение» — имеет один нюанс.

Предмета сенсации пока нет.

Во-первых, говоря о том, что «спрос превысил предложение во сколько-то раз», нужно прекрасно понимать, что в текущем варианте событий, само по себе «предложение» фактически болтается где-то приблизительно в районе нуля. И в этом нет ничего удивительного: «чартерные программы» еще не открыты (и есть большой вопрос, будут ли открыты вообще, потому как сезон в разгаре и борта «расписаны» уже давно и, что называется, «по самые не балуйся»). А без «чартеров» берег турецкий даже и по цене мало чем отличается от берега кавказского или крымского. И, кстати, совершенно спокойно продавался до всяких «замирений»: посещение турецких курортов никто не запрещал, были закрыты исключительно эти самые «чартерные программы».

Во-вторых, людям вообще-то свойственно заранее планировать свой отдых. И я крайне сомневаюсь, что кто-то бегом побежал сдавать заранее оплаченные билеты в Грецию, на Кипр, в Тунис, в Крым или на Черноморское побережье Кавказа исключительно для того, чтобы порадовать свою семью «оллинклюзивом» в стране, которая в буквальном смысле этого слова содрогается сейчас от террористических актов.

Да еще и в ситуации, когда правительствам двух стран пока только «поручено проработать вопрос» и еще ничего и не решено.

И уже именно поэтому столь шумная реакция на информацию не может, мягко говоря, не вызывать некоторого удивления: слишком уж данная «новость» противоречит, так сказать, «реальности, данной нам в ощущениях».

Причем, настолько противоречит, что было бы весьма интересно ознакомиться с первоисточником, а именно, - откуда она пошла.

А «пошла» она сначала из РБК.

От туроператоров, «готовых немедленно начать работу в турецком направлении», то есть лиц крайне заинтересованных.

А потом была дословно озвучена Майей Ломидзе, исполнительным директором АТОР (Ассоциации туроператоров России), причем очень оригинально: "Представители туристических компаний отмечают, что после отмены ограничений в области туризма по отношению к Турции их телефоны ожили. Количество звонков от граждан, которые интересуются этим направлением сейчас примерно в десять раз превышает количество предложений, которыми располагают туроператоры" (цитируется по РИА «Новости»). И тут надо отметить, что нет в России, наверное, иной организации (в этом нет ничего плохого, у людей просто работа такая), более заинтересованных в лоббировании и раскрутке именно «выездного туризма», чем АТОР.

Но даже при этом госпожа Ломидзе, будучи, несомненно, человеком умным и, кстати, оттого на туристическом рынке уважаемым, не могла не отметить, что реально покупают турецкий продукт «пока немногие».

По тем самым причинам, которые и отмечены нами в начале данной статьи. Но это – было уже никому не интересно, потому как предмет дискуссии уже попал на вентилятор. Короче, - «вы не рефлексируйте, вы распространяйте».

И тут уже совершенно не важно, что информационный повод (свидетельства неких представителей неких заинтересованных компаний, в которых, кстати, нет конкретных цифр, а только какие-то проценты) настолько ничтожен, что его в реальности, можно сказать, совсем нет.

На месте турецкого министерства туризма я бы организаторов этой беспримерной «компании вокруг ничего» материально бы поощрил. Впрочем, в турецком министерстве в этом плане и без нас не дураки сидят.