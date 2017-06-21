В России разрабатывают антивирус с искусственным интеллектом

Так называемый "Адаптивный иммунитет операционной системы" (AIOS) разрабатывают специалисты Томского университета систем управления и радиоэлектроники. Созданные ими алгоритмы позволяют обнаруживать в программном коде функции рекурсивной репликации и другие признаки вредоносного ПО, сообщает пресс-служба проекта "ИНО Томск".

Руководитель отдела интеллектуальной собственности студенческого бизнес-инкубатора ТУСУР Евгений Гарин отмечает, что существующие сегодня антивирусы не способны самостоятельно распознать вирус, поскольку их функционал ограничен поиском совпадений по базе известных сигнатур. Между тем вредоносное ПО постоянно эволюционирует и даже умеет самообучаться.

— Пока программа сырая и не обнаруживает вирусы на сто процентов, но сама концепция говорит о том, что этот предел вполне достижим, — сказал Гарин.

По утверждению разработчиков, сегодня около 65% пользователей не доверяют антивирусным программам, подозревая, что они пересылают их личную информацию посторонним лицам. AIOS сможет работать автономно, без подключения к Интернету, благодаря чему подобные опасения останутся в прошлом.

Кроме того, авторы хотят, чтобы их система умела определять создателей вирусов. Это позволит создать базу данных разработчиков вредоносных программ.

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