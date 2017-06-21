BarentsObserver: Россия создала подводный беспилотник для Арктики

В ближайшее время ЦКБ «Рубин» завершит создание необитаемого подводного комплекса «Клавесин-2Р-ПМ», предназначенного для исследовательских работ и поисковых операций.

«Создается комплекс "Клавесин-2Р-ПМ", имеющий по сравнению с комплексом "Юнона" увеличенную автономность и глубину погружения. Помимо обзорно-поисковых функций, он также решает задачи научно-исследовательского изучения Мирового океана в глубоководных районах», – сказал гендиректор.

Он напомнил, что «мобильный автономный необитаемый подводный аппарат "Юнона" был представлен на выставке "Армия-2015"». Этот аппарат «предназначен для изучения подводной обстановки, решения поисковых задач и обеспечения спасательных операций, работы на арктическом шельфе».

Вильнит напомнил, что «"Юнона" рассчитана на глубину до тысячи метров, её автономность достигает шести часов, длина аппарата – 2,9 м, диаметр – 0,2 м, масса составляет 80 кг».

По его словам, « необитаемые аппараты будут обеспечивать строительство и эксплуатацию буровых комплексов в Арктике, и войдут в комплекс подлёдно-подводного бурения».

«Планируется, что разрабатываемые в составе проекта подводные аппараты будут выполнять поисковые и обследовательские работы на грунте и в толще океана, необходимые при строительстве бурового комплекса, а также обеспечивать безопасность в ходе его эксплуатации», – пояснил гендиректор.

Он также отметил, что к разработке проявил интерес ВМФ РФ

BarentsObserver

По одним данным, аппарат в состоянии погрузиться на глубину до 6000 метров. По другим – в сообщении в социальных сетях – беспилотник имеет длину 6,5 метров, диаметр в 1 метр, весит 3,7 тонны и в состоянии отойти от корабля, с которого запущен, на 50 километров. Правда, указывается другая максимальная глубина его возможного погружения - всего 2000 метров.

Глубина океана под Северным полюсом – 4261 метров, отмечает норвежское издание. Средняя глубина Баренцева моря – 230 метров.

Предшественник нынешнего аппарата погружался в Северный Ледовитый океан в нескольких точках и помог ученым собрать данные о том, что хребет Ломоносова в районе Северного полюса – продолжение российского шельфа. Помимо научных целей подводные беспилотники используют и в военных целях – так, российский флот не скрывает своих планов в этой сфере, комментирует обозреватель.

Помимо этого в докладе ЦКБ «Рубин» говорится о завершении строительства подводного аппарата «Юнона», предназначенного для исследовательской деятельности на глубине в 1000 метров, и о начале испытаний аппарата «Витязь», который должен заниматься научными исследованиями на глубине до 11 километров. Бюро также сообщает о создании дистанционно контролируемой системы подводного геолого-разведывательного бурения для работ в Арктике на глубинах в 4500 метров.

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