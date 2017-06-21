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В России разработают новую баллистическую ракету

Страна | 21.06.2017


В России разработают новую баллистическую ракету
На вооружении российской армии может появиться новая баллистическая ракета. Опытно-конструкторскими работами по её созданию займётся Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева, получивший ранее госконтракт. Об этом сообщил гендиректор и главный конструктор ГРЦ Владимир Дегтярь.

«В настоящий момент мы выполняем несколько контрактов с Минобороны по разработке сухопутных и морских баллистических ракет. Это новая тяжёлая баллистическая ракета «Сармат» для обновления сухопутной группировки, а также опытно-конструкторские работы по новой перспективной машине», — цитируют «Известия» заявление Дегтяря.

По предположениям военно-промышленной комиссии, речь может идти о создании новой морской баллистической ракеты, которая в будущем заменит «Булаву».

В стране уже началось проектирование подводных лодок пятого поколения — многоцелевых и стратегических. Последние, по данным ЦКБ «Рубин», носят название «Хаски» и придут на смену «Бореям», пишет газета.

Первые лодки нового поколения планируется начать строить не ранее 2030 года. Это, по оценкам специалистов, станет ответом на запланированное с 2020 года обновление американской группировки ядерных сил. На эти цели Вашингтон потратит $900 млрд. 

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