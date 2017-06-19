"Кингкоул": странный бунт в донском "угольном королевстве"

В Ростовской области сложилась парадоксальная ситуация. Сейчас при поддержке областных властей Региональная корпорация развития завершает выплату рабочим обанкротившейся угольной компании "Кингкоул" многомиллионных долгов по зарплате. Однако протестующие получают деньги и продолжают обвинять власти в невыполнении взятых на себя обязательств.

Странно. Весь последний месяц о выплатах горнякам сообщается чуть ли не ежедневно. И с тем же постоянством в городе Гуково у штаб-квартиры "Кингкоул" проходят пикеты из нескольких десятков человек, которые негодуют и обещают властям новые протестные акции. Это при том, что власти в бедах шахтеров не виноваты. И платить по долгам обманувшей своих работников угольной компании не обязаны. Хотя и платят...

СПРАВКА. ООО "Кингкоул" было образовано в декабре 2007 года. На момент образования 90% бизнеса принадлежало "Кингкоул груп лимитед", 10% контролировал глава компании Владимир Пожидаев.

В Ростовскую область "Кингкоул" пришел в конце 2012 года, купив у "Русского угля" (бывшим гендиректором которого был, кстати, все тот же Пожидаев) 100% акций ОАО "Угольная компания "Алмазная", ОАО "Замчаловский антрацит", ЗАО "Ростовгормаш", ЗАО "Гуковпогрузтранс" и ЗАО "ГуковТелеком".

В 2014 году компания, по ее заявлению, намеревалась добыть порядка 4 млн тонн угля, а в течение последующих трех лет, завершив реконструкцию приобретенного имущества, нарастить объемы на 30-40%. Таким образом, к 2017 году "Кингкоул" планировал добывать до 50% угля на юге России.

Однако не срослось. Вместо этого астрономических сумм достигли долги компании перед кредиторами.

Согласно материалам прокуратуры, возбудившей в отношении Владимира Пожидаева уголовное дело, применяемая им схема расчетов с контрагентами привела к тому, что за 2013-2015 годы в структурах "Кингкоул" образовалась дебиторская и кредиторская задолженность по отношению друг к другу и к своему головному предприятию в общей сумме более 1 млрд рублей.

Кроме того, схема расчетов головной компании третьим лицам привела к долгам по выплатам заработной платы работникам.

К 2016 году общая сумма долга по зарплате превысила 340 млн рублей. Компания была объявлена банкротом, попала под внешнее управление, ее имущество выставили на торги. А сам Владимир Пожидаев в марте 2017 года был приговорен к 5 годам колонии общего режима.

В такой ситуации, вспомнив 90-е годы, шахтерские лидеры решили заставить местные власти расплатиться по долгам частного бизнеса. Мол, кто, как не они, якобы обязаны были вовремя пресечь деятельность обманщиков-предпринимателей. А если не уследили за ними - пусть платят.

Исходя из такой неправовой, но охотно поддержанной массами логики, и начала действовать созданная в Гуково инициативная группа. В итоге весь прошлый год шахтерский регион сотрясали акции протеста - от митингов и пикетов до голодовки и так и не состоявшегося марша горняков "на Москву".

Власти Ростовской области оказались в сложном положении: они не могли не отреагировать на требования более чем 2000 человек, оказавшихся без средств к существованию неважно по чьей вине. Но откуда взять средства? Провести по бюджету погашение долгов коммерческого предприятия, не имеющего к региональному правительству никакого отношения, было бы просто вопиющим нарушением закона. То же самое - выделить из Резервного фонда, который подобных трат не предусматривает.

И все-таки решение было найдено. По ходатайству губернатора Василия Голубева выплату долгов по шахтерским заплатам стала осуществлять учрежденная Ростовской областью Региональная корпорация развития. Для этого Корпорация выкупила права требования к обанкротившемуся "Кингкоулу", прекрасно понимая, что компенсировать свои затраты, если и удастся, то очень нескоро.

25 августа 2016 года ОАО "РКР" перечислило деньги первым 220 горнякам. И тогда же еще 1970 работников "Кингкоул" передали для выплат свои реквизиты. С этого времени процесс погашения долгов перед шахтерами идет по нарастающей. По состоянию на 15 июня 2017 года шахтерам "Кингкоула" выплачено почти 276 млн рублей документально подтвержденной задолженности по заработной плате. Правительством области была разработана "Дорожная карта" погашения задолженности по зарплате шахтерам.

"В "Дорожной карте" пошагово расписана стратегия работы по всем направлениям для скорейшего и максимально безболезненного исправления ситуации", - поясняет исполняющий обязанности генерального директора Региональной корпорации развития Александр Жуков. - "В соответствии с документом погашение задолженности планируется осуществить до 1 июля 2017 года".

Интересно, что сумма долгов, зафиксированная в "Карте", даже несколько выше той, которая была озвучена ранее. На встрече губернатора Василия Голубева с шахтерами глава региона объяснил это тем, что деньги заложили с запасом, чтобы подстраховаться на случай появления неучтенных трат.

В редакцию попал интересный депутатский запрос одного из идейных вдохновителей инициативной группы по организации пикетов, голодовок и иных протестных акций - депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина. Депутат обращается к губернатору Ростовской области с "красивым" требованием погасить все, что только можно и чего нельзя. И опытному законодателю, увы, нет дела до российского законодательства, согласно которому исполнительная власть не имеет никакого отношения к частным предприятиям, и у глав регионов нет мер воздействия на нерадивых руководителей и собственников коммерческих компаний.

Кроме денег, по инициативе донского минпромэнерго угольные компании региона безвозмездно выдали социально незащищенным работникам и пенсионерам предприятий "Кингкоула" 810 тонн угля, в том числе 610 тонн - на отопительный сезон 2016-2017 года. Распределение угля производилось инициативной группой по спискам, согласованным общим собранием шахтеров "Кингкоула". Также работникам прогоревшей компании и членам их семей была оказана по их личным обращениям персональная адресная помощь.

Однако кому-то всего этого кажется мало. И на фоне всеобщего умиротворения (а чего шуметь, если платят?), как обычно, громко раздаются голоса меньшинства недовольных, продолжающих регулярно ходить на пикеты, чтобы поругать власти и показать себя.

Раздатчик ООО "Замчаловский антрацит" Николай Надкерничный, который поначалу участвовал в пикетах, называет этих немногочисленных теперь "протестанов" "марионеточными". По его мнению, с началом выплат шахтерам долгов по зарплате они утратили свое влияние. Но "интерес к политике" остался. Вот и ходят по привычке на сходки, чтобы пошуметь по любому поводу, порой - далекому от местных реалий.

За "изменнические" рассуждения Николай Васильевич был исключен из состава инициативной группы, в которой он состоял с самого первого дня событий. А поводом для изгнания послужил его совет ныне уже бывшим единомышленникам отказаться от общения с посетившей область журналисткой из "Уолл-стрит джорнэл" Эми Феррис-Ротман, которую неожиданно "искренне" заинтересовали события в этом южном регионе России.