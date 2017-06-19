Только для русских: смогут ли американцы приземлиться на палубу «Адмирала Кузнецова»

Военный летчик-испытатель Виктор Пугачев рассказал, в чем разница между системой взлета и посадки на американских авианосцах и российском «адмирале Кузнецове». Пугачев – один из немногих российских летчиков, кто имел возможность лично опробовать работу американского истребителя на авианосце США, где взлет осуществляется с помощью катапульты, и сравнить ее с российской системой – трамплином.

«Разница только в том, что самолет, разгоняемый катапультой, уходит с палубы (американского авианосца) на скорости около 300 км/ч по нашим меркам», - рассказал Виктор Пугачев.

Для сравнения, наши самолеты уходят на взлет на скорости 180 километров в час, то есть на скорости в два раза ниже. При этом есть одно «но»: американцы с нашего авианосца взлететь не могут, рассказал автор программы «Военная приемка» Алексей Егоров. При этом летчик-испытатель заверил журналистов, что российские летчики смогли бы взлететь с американского авианосца и без применения катапульты.

«Мы как раз такой вопрос, когда были в гостях на авианосце США, обсуждали. Я говорил, давайте мы, разрешите нам сесть на ваш авианосец? Они говорят, ну, а как там же масса, вес? Ну все соответствует, поэтому проблемы нет. Мы сядем с такими условиями, при которых разрешается посадка на аэрофинишер. Они говорят: ну хорошо, вы там сядете, но как вы там взлетите? Я отвечаю, очень просто - встанем в конец палубы, включим форсаж и сходу к концу палубы поднимем нос и улетим. Ну, если не поднимем, то просто сойдем и улетим. Они ответили, что такого не может быть, по их мнению самолет так не может без катапульты лететь. Никакого блефа: у нас же есть летно-технические характеристики, все поддается расчету и проверке», - рассказал Пугачев.

Авианесущему крейсеру «Адмирал Кузнецов» посвящен новый выпуск программы «Военная приемка». Этот корабль - мировой рекордсмен в целом ряде номинаций. Именно на «Кузнецове» впервые в мире появилась система трамплинного взлета для самолетов. Это единственный в мире авианосец, на который может садиться и взлетать такой тяжелый истребитель, как Су-33.

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