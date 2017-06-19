Армия РФ создаёт человека-невидимку

«Российская армия возвращается. Как медведь, проснувшийся после зимней спячки, российские сухопутные войска отходят от десятилетий забвения с программой перевооружения, нацеленной на то, чтобы сделать армию снова самой сильной в Евразии». Такие слова звучат из уст журналистов по всему миру. Никто не ожидал, что наше министерство обороны добьётся таких успехов, от этого они ещё более значимы.

И действительно, наша программа перевооружения сделала страну наиболее сильной и авторитетной, поражая мировую общественность новыми разработками. Вспомните всеобщий «БУМ», когда Россия презентовала «Армату» и (БМП) «Курганец». Все СМИ мира только и твердили об этом, ибо аналогов этим техническим средствам - нет.

А сейчас появилась ещё одна уникальная разработка. Министерство обороны разработало «пасту-невидимку». Нет, это не шутка. Первые комплекты «пасты», уже поступили в наши подразделения, что делает их практически невидимыми для тепловизионных прицелов и камер.

К тому же, «Туман-Р» (кодовое название разработки), не только поглощает инфракрасное излучение, но и обладает лечебными свойствами - ускоряет заживление ран. И в сравнении с иностранными аналогами, не раздражает кожу военных, сохраняя свои свойства до двух недель (в нанесенном виде).

Как мы видим, прогресс не стоит на месте, и тот факт, что программа Шойгу работает, видно невооруженным взглядом.

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