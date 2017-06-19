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Долги Red Development привели главу компании Алексея Ковальчука в СИЗО

Общество | 19.06.2017


Долги Red Development привели главу компании Алексея Ковальчука в СИЗО. 5339.jpeg

Недавно стало известно о взятие под арест владельца одного из крупнейших застройщиков лофтов в Москве основателя девелоперской компании Red Development Алексея Ковальчука по обвинению в особо крупном мошенничестве.

«Постановлением от 9 июня 2017 года Головинского районного суда Алексею Ковальчуку была выбрана мера пресечения в виде помещения под стражу на 22 дня, до 28 июня», - сообщил РБК представитель суда.

Бизнесмена подозревают в мошенничестве в особо крупном размере и намеренном разорении собственной девелоперской компании, сообщает «Правда.Ру» со ссылкой на агентство «Национальные интересы».

Так известно, что Red Development сейчас проходит процедуру банкротства. По разным данным, только одному Локо-Банку компания должна от 230 до 350 млн руб. до 350 млн руб. В материале также отмечается, у силовиков есть подозрения, что Алексей Ковальчук намерено привел Red Development к краху, в результате которого он сможет существенно обогатиться, обзавестись многомиллионными суммами на счетах офшорных фирм и стать обладателем недвижимости в ряде европейских стран, например, в Монако, куда Ковальчук предусмотрительно перевез свою семью.

Агентство пишет, «Ковальчук работал «по-крупному», поэтому если на первом этапе покупателями квартир в его проектах выступали представители среднего класса и состоятельные клиенты, то на втором этапе -  уже крупные банки. Red Development начинала реализацию проектов без необходимой для этого документации, более того без фактического проведения каких-либо строительных работ на объекте, то есть проекты существовали только на бумаге. Однако, Ковальчуку удалось выстроить настолько доверительный формат общения с клиентами, что их не смущало отсутствие в заключаемом договоре предварительной купли-продажи недвижимости конкретного описания самого объекта покупки».

«Ковальчук, пользуется тем, что российское правосудие изначально стоит на страже интересов заемщика, даже если от его действий пострадали сотни семей и десятки банков. Добиться взыскания его зарубежных активов - это единственная возможность приблизиться хотя бы к частичному разрешению этого вопроса. Но судебные дела затягиваются, процедура банкротства проходит по заданному им самим сценарию», - говорится в материале.

 

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