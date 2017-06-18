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Керри, перед уходом, рассказал, как в детстве испугался советских солдат

Мир | 18.06.2017


Керри, перед уходом, рассказал, как в детстве испугался советских солдат
Госсекретарь США Джон Керри рассказал о том, как в детстве увидел советских солдат. Историю из жизни глава Госдепа рассказал в ходе церемонии вручения высшей награды «За заслуги перед Федеративной республикой Германия».

Керри поведал, как в 50-х годах, когда ему было всего 12 лет, он один, без родителей, поехал из Франкфурта в Берлин на военном поезде армии США.

Он рассказал, что жалюзи поднимать не разрешали, но он не послушался. Керри не спал всю ночь, потому что ему было интересно смотреть в окно. С собой у мальчика было шесть банок газировки и несколько комиксов.

«Когда мы останавливались, русские солдаты— советские солдаты ходили по платформе и следили, чтобы никто не сошел с поезда, и стучали мне в окно прикладами, чтобы я закрыл жалюзи», — рассказал госсекретарь.

Керри также рассказал, как катался на велосипеде в советском секторе Берлина: «Я чувствовал себя немного испуганным. Я почувствовал пугающую тьму, эту серость. Очень мало машин, нет суетящихся людей, меньше суеты, чем на западной стороне». 

Как мне кажется, господин Керри, решил закончить свою политическую карьеру, поскольку с такой глубокой «душевной травмой», полученной от главного «врага всея Америки», его теперь вряд ли кто захочет на службу в госструктуры брать.

А вообще, выдержке Джона можно только позавидовать. Это ж сколько времени человек жил с незаживающей раной на сердце и травмированной психикой! И вот на закате карьеры, наконец-то решил, что называется – облегчиться. Не иначе личный психолог посоветовал, хотя вполне возможно, что решение о разглашении подобной информации, согласовывалось с высшим руководством США, так сказать для поднятия боевого духа и патриотических настроений в обществе.

И посыл тут вполне понятен – господин госсекретарь на личном примере хотел показать, как не нужно показывать русскому солдату, что ты его боишься. И рецепты для поддержания духа Керри выдал – главное газировки побольше и комиксами запастись.

В общем, подобный шаг, можно даже расценивать как политическое завещание, адресованное новому руководству Белого дома. А то ведь вновь избранный президент Трамп, начал по неосторожности с Россией заигрывать, вот Джон Керри и постарался недвусмысленно намекнуть Дональду, что вся его бесшабашность в отношениях с Москвой, происходит оттого, что ему еще не доводилось с русскими солдатами сталкиваться. Не то бы весельчак Трамп столько страху натерпелся, что вся его бравада с бесшабашностью, враз улетучились. 

Источник: источник

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