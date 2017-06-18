Завезенные Меркель мигранты продолжают убивать и насиловать немцев

Очередной скандал с участием мигранта в Германии: несовершеннолетний афганского происхождения изнасиловал и убил немецкую студентку. В этой связи правительство страны призвало не устраивать травлю беженцев. Критики власти обвиняют в случившемся Меркель и ее политику «отрытых дверей».

После задержания несовершеннолетнего беженца, подозреваемого в убийстве студентки в городе Фрайбурге, федеральное правительство Германии предостерегло от попыток развить ксенофобскую шумиху. «Мы говорим о возможном деянии одного из афганских беженцев, а не группы людей, являющихся как и он беженцами из Афганистана», - заявил в понедельник спикер правительства Штеффен Зайберт, назвав убийство девушки «ужасающим преступлением». Об этом сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Слова Зайберта перекликаются с реакцией вице-канцлера Зигмара Габриэля, заявившего изданию Bild следующее: «Подобные отвратительные убийства случались и раньше, до того, как к нам прибыли первые беженцы из Афганистана или Сирии, но мы не допустим разжигания вражды между народами из-за таких насильственных преступлений, кто бы их не совершал». Таким образом вице-канцлер отреагировал на протесты приверженцев партии «Альтернатива для Германии», назвавших убитую студентку «жертвой политики открытых дверей», проводимой канцлером Меркель.

В контексте данного инцидента ззаместитель председателя партии Меркель ХДС Юлия Клёкнер в комментарии Frankfurter Allgemeine Zeitung заявила – «к сожалению, такие зверства совершаются как нашими гражданами, так и иностранцами, это, к сожалению не феномен». Другой представитель партии Меркель, Штефан Майер, призвал «не ставить под подозрение всех мигрантов и беженцев из-за случившегося».

Напомним, что молодая девушка была изнасилована в октябре. Позже ее труп обнаружили в реке Драйзам. Студентка медицинского ВУЗа возвращалась на велосипеде с университетской вечеринки, когда стала жертвой преступления совершенного 17-летним беженцем афганского происхождения, прибывшим в Германию в 2015 году.

Тем временем, партия «Альтернатива для Германии» заявила, что поток мигрантов в Германию не ослабевает, несмотря на «сладкую болтовню канцлера». По мнению представителя политической силы Гауланда, «данное трагическое обстоятельство доказывает, что все нерешительные мероприятия, проводимые Меркель и министром иностранных дел не имеют эффекта, а границы по прежнему остаются открытыми», - сообщается на сайте партии.

«Людям в Германии абсолютно все равно, хочет ли упрямая Меркель получить Нобелевскую премию или стать Генеральным секретарем ООН. Но факт остается фактом – она вредит немецкому обществу, социальному спокойствию в нашей стране, уставшей от волн миграции», - заявил политик.

«В своей безграничной самоуверенности и нарциссизме Меркель снова собралась стать канцлером. Это – наглость для каждого немецкого гражданина и опасность для нашего будущего», - резюмировал спикер партии «Альтернатива для Германии», призвав голосовать за его политическую силу на предстоящих выборах в Бундестаг.

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