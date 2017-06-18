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Петербург официально назван туристической столицей мира

Страна | 18.06.2017


Петербург официально назван туристической столицей мира
За звание туристической столицы мира 2016 года на международном конкурсе World Travel Award боролись Пекин, Лондон, Нью-Йорк, Париж, Рио-де-Жанейро, Рим, Сидней и Венеция. Однако досталось оно Санкт-Петербургу.

В Северную столицу приезжают все большее число туристов с культурно-познавательными целями, отметил президент World Travel Awards Грэм Кук.

В сентябре 2016 года Петербург во второй раз выиграл в конкурсе World Travel Awards в звании «Ведущее туристическое направление Европы». Соперниками города выступали Амстердам, Барселона, Берлин, Лондон,Флоренция, Париж, Рим и ещё несколько европейских городов.

Также в 2016 году Санкт-Петербург вошел в десятку самых популярных в Инстаграме городов.

World Travel Awards - одна из самых престижных наград в туристической индустрии. Она отмечает лидеров среди городов, отелей, авиакомпаний и других секторов отрасли.

Напомним, как рассказывала Правда.Ру, летом 2016 года британское издание газета The Telegraph опубликовало рейтинг самых красивых достопримечательностей Европы, которые "необходимо увидеть прежде, чем умереть". В список из 30-ти таких примечательных мест вошла и Красная площадь.

В феврале этого года издание Guardian опубликовало список десяти мест в России, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, которые стоит посетить иностранному путешественнику.

Например, чтобы посмотреть на уникальный мраморный каньон, где можно взять напрокат лодки или заняться дайвингом, издание советует отправиться в Рускеалу (Карелия).

Несколько ранее "Туристер", опубликовал рейтинг российских городов, куда лучше отправиться на уик-энд. Он был основан на данных бронирования двухместных номеров на выходные дни в течение последних месяцев. Самыми популярными стали Санкт-Петербург, Сочи и Казань. Кроме того, россияне часто проводили уик-энд в Москве, Ялте, Суздале, а также в Нижнем и Великом Новгороде.

А среди зарубежных направлений лидерами популярности стали Прага, Рим и Амстердам.

В ходе Петербургского международного экономического форума генеральный секретарь Всемирной туристской организации (ЮНВТО) Талеб Рифаи отметил, что Россия вошла в десятку наиболее популярных мест мира для туристов. Он также заявил, что руководство РФ серьезно относится к развитию туристической отрасли.

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