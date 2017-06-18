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Болгария расплатилась с Россией за недостроенную АЭС «Белене»

Мир | 18.06.2017


Болгария расплатилась с Россией за недостроенную АЭС «Белене»
Болгария полностью расплатилась с Росатомом по долгам за недостроенную на ее территории атомную электростанцию «Белене». Об этом сообщил департамент коммуникаций болгарской Национальной электроэнергетической компании Болгарии (НЭК ЕАД). Чуть позже Росатом подтвердил зачисление на свой счет всей суммы долга — 601,6 млн евро.

Именно такой размер неустойки за АЭС «Белене» определил в июне нынешнего года Арбитражный суд при Международной торговой палате в Женеве. Арбитраж обязал НЭК ЕАД выплатить эту сумму в пользу компании «Атомстройэкспорт», которая входит в структуру Росатома. Условия сделки были таковы, что чем быстрее Болгария погасит долг, тем меньше окажется его окончательная сумма. НЭК ЕАД должна была успеть до 15 декабря, чтобы не пришлось выплачивать проценты, начисленные на основную сумму долга, размер которых составлял 23,8 млн евро.

Болгария подписала с Росатомом соглашение по поводу строительства АЭС «Белене» еще в 2006 году. Проект предполагал возведение атомной станции с двумя энергоблоками суммарной мощностью более 2 ГВт. Однако тогда контракт на возведение станции так и не был заключен, и работы начались позднее.

Однако в марте 2012 года Болгария решила отказаться от сооружения АЭС. К тому времени российские подрядчики уже изготовили первый комплект оборудования для «Белене», был собран один реактор. Изначально Росатом за отказ от обязательств вчинил иск НЭК на 1 млрд евро.

Болгарская сторона готовилась оспаривать эти требования, заявляя, что в течение срока действия соглашения не подписывала контракты на изготовление реакторов для энергоблоков. Но женевский арбитраж в июне 2016 года принял решение в пользу «Атомстройэкспорта», слегка, впрочем, умерив аппетиты российской стороны (изначально суд хотел взыскать с болгарской компании 620 млн евро). А в сентябре правительство Болгарии одобрило законопроект о предоставлении финансовой помощи НЭК для выплаты долга за недостроенную АЭС. 

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