Источник: Россия нашла замену украинским двигателям для своих фрегатов

Вторую тройку фрегатов проекта 11356, строительство которых было приостановлено из-за отказа Украины поставлять газотурбинные установки производства фирмы «Зоря-Машпроект» в Николаеве, могут оснастить российскими главными энергетическими установками на основе газотурбинных двигателей М-70ФРУ. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в Министерстве обороны России.

«Строительство этих кораблей было заморожено после отказа Украины в 2014 году поставлять установки. М7Н1 — это комбинированные двухтурбинные энергетические установки мощностью 30 450 лошадиных сил, каждый фрегат проекта 11356 оснащается двумя такими установками, работающими на две линии вала», — напомнил собеседник редакции.

По словам источника, в настоящее время прорабатывается несколько вариантов оснащения фрегатов новыми ГЭУ, основой которых будет модернизированный газтурбинный двигатель М-70ФРУ разработки рыбинского НПО «Сатурн».

«Один из вариантов — две всережимные двухтурбинные установки (COGAG) в комбинации с дизельгенераторами для работы корабельной электросети, другой — две установки с маршевыми дизелями и форсажными турбинами (CODAG)», — отметил источник.

Кроме того, собеседник редакции сообщил, что корабли могут быть оснащены новыми установками в районе 2020 года. Пока неизвестно, будут эти работы выполнены для ВМФ России или же на экспорт для ВМФ Индии. «Юридическим владельцем кораблей пока остается ВМФ России», — сказал специалист.

Осенью 2016 года в Индии был подписан пакет документов по военно-техническому сотрудничеству с Россией. В рамках данного пакета предусматривалось заключение контракта на поставку для ВМС республики фрегатов проекта 11356, однако о подписании документа пока не сообщалось. О переговорах с Нью-Дели на предмет продажи недостроенных фрегатов «Адмирал Бутаков» и «Адмирал Истомин», а так же официально не закладывавшегося «Адмирала Корнилова» источники в оборонной промышленности сообщали в 2015 году. https://www.bfm.ru/news/341669

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