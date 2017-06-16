Предприятиям Донбасса нипочем украинская блокада

Непризнанные республики Юго-востока Украины продолжают налаживать нормальную жизнь, вопреки санкциям, украинской блокаде и войне, которая, по сути, и не прекращалась. Сегодня вице-премьер правительства республики, министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев рассказал о торговых отношениях с зарубежными странами.

И, как можно понять, все попытки украинских властей организовать полную экономическую блокаду ДНР не увенчались успехом. Предприятия как торговали со своими зарубежными партнерами, так и торгуют. При этом, по словам Тимофеева, предприятия ДНР торгуют не только с Китаем, но и со странами ЕС, например, с Италией, Испанией и Францией.

«Мы поставляем уголь, горно-шахтное оборудование, изделия из металлопроката, есть элементы химической промышленности», - отметил Тимофеев.

И более того, на территории республики появились представительства украинских предприятий, пытающихся таким образом пробраться на российский рынок. Видимо, окончательно отчаялись найти покупателя в Европе.

«Последние недели две идет наплыв предпринимателей из Украины, которые у нас никогда не работали, имели производство на Украине, а сюда поставляли готовый продукт. Они сегодня готовы у нас разместить свои производства, выпускать эту продукцию и поставлять туда, куда раньше поставляли. Сейчас они просто не имеют такой возможности. Усилиями «мудрой» украинской власти они потеряли эти рынки. Они заходят к нам, здесь ставят производство и от нас продают эту продукцию», - заявил чиновник.

Видя то, как Донбасс потихоньку приходит в себя, выстраивает экономические и торговые связи с внешним миром, становится понятно, почему Киев пребывает в таком бешенстве и зачем нужны эти отчаянные попытки применения военной силы. Это просто проявление бессилия, отчаяния. Ведь если даже так посудить, то у Донбасса хотя бы есть Россия, которая в любом случае будет понемногу помогать, а кто поможет сейчас возьмется помогать Украине и особенно этому ополоумевшему режиму?

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