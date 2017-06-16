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Между Россией и Финляндией будут курсировать грузовые беспилотники

Страна | 16.06.2017


Между Россией и Финляндией будут курсировать грузовые беспилотники
Власти России уже продумывают, как именно будут проходить тесты беспилотных грузовиков на дорогах общего пользования. Для испытаний в условиях, максимально приближенных к реальным, выбран маршрут, соединяющий Москву, Санкт-Петербург и Хельсинки.

Утверждается, что принципиальные договоренности с финской стороной уже достигнуты, а сейчас обсуждаются детали обмена информацией, на основе которой беспилотные грузовики смогут ориентироваться в пространстве.

По словам заместителя директора департамента программ развития Минтранса РФ Александра Славуцкого, которые приводят «Известия«, транспортный коридор Хельсинки-Москва-Санкт-Петербург смогут использовать для тестирования беспилотных технологий обе стороны.

Между Россией и Финляндией будут курсировать грузовые беспилотники

«Уже сегодня между Федеральным дорожным агентством России и федеральным агентством транспорта Финляндии существует договор об информационном сотрудничестве, который подразумевает обмен информацией через границу в электронном виде. Уже сейчас пользователи могут видеть в интернете подробную информацию о ситуации на дорогах, метеоданные. Сейчас договариваемся об отработке технологии, которая позволит передавать эту информацию в автомобиль. С помощью этой информации беспилотник в дальнейшем сможет обеспечивать свое движение», — заявил Слуцкий.

Руководство проекта отмечает, что до момента полноценного запуска беспилотного сообщения пройдет еще немало времени, так как дорожные условия северных стран обладают некоторой спецификой – например, из-за погодных условий может быть существенно снижена видимость. Кроме того, в рамках проекта инженеры собираются научить грузовики общаться друг с другом и с информационной сетью. 

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