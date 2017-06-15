Курсы валют: USD 16/06 57.4437 0.4134 EUR 16/06 64.2795 0.3314 Фондовые индексы: РТС 18:50 991.96 -2.15% ММВБ 18:50 1817.82 -1.12%
rss новости   rss статьи   rss все

Чем грозит Израилю резолюция СБ ООН № 2334

Мир | 15.06.2017


Чем грозит Израилю резолюция СБ ООН № 2334. Чем грозит Израилю резолюция 0

Резолюция СБ ООН № 2334 с осуждением строительства поселений на палестинских территориях, принятая Советом Безопасности ООН 23 декабря, не содержит механизмов, сроков и санкций за неисполнение ее требований. Она носит «рекомендательный», а не «обязывающий» характер и никак не влияет на юридический статус израильских поселений с точки зрения международного права — они остаются такими же незаконными, как и прежде.

Однако документ СБ ООН не является и бессодержательной декларацией, на которую правительство Израиля может просто не обращать внимания.

В отличие от решений Генеральной Ассамблеи и различных агентств ООН, резолюции Совета Безопасности — включая «рекомендательные», — имеют обязательную силу для всех государств — членов ООН. Вступая в Организацию Объединенных Наций, каждое государство дает обязательство уважать и выполнять решения Совета Безопасности.

Поэтому содержащееся в резолюции требование немедленного и полного прекращения поселенческой активности на палестинских территориях и в Восточном Иерусалиме не может рассматриваться как «благое пожелание»: каждый утвержденный план застройки за «зеленой чертой», снос палестинских домов и конфискация земель будет отныне рассматриваться как нарушение решения ясно выраженной единой воли всего мирового сообщества.

Каждые три месяца генсек ООН будет обязан отчитаться перед Совбезом о том, как Израиль выполняет рекомендации и требования резолюции № 2334.

В субботу вечером политические обозреватели центральных израильских СМИ анализируют практический смысл резолюции № 2334, возможные последствия и угрозы, которыми чревато ее принятие для Израиля.

Обозреватель Ynet Итамар Эйхнер поясняет, про резолюция открывает путь к международным санкциям против Израиля, грозит политическому руководству страны Гаагским трибуналом, а лидерам поселенческих организаций — привлечением к суду в любой стране мира. Призывая все государства мира делать различие между территорией Государства Израиль и поселениями, резолюция 2334 легализует и прямо поощряет бойкоты продукции поселений и разнообразные санкции против них.

Дипломатический обозреватель «Гаарец» Барак Равид отмечает, что за 35 лет Совбез неоднократно осуждал оккупацию палестинских территорий и строительство поселений за «зеленой чертой», но резолюция 2334 — первый документ Совбеза, острие которого направленно именно против поселений.

Равид полагает, что признание поселений «грубым нарушением международного права» может повлиять на исход «предварительной проверки», проводимой сейчас Гаагским уголовным судом по жалобе Палестинской автономии. Для прокурора Гаагского суда такое определение, данное СБ ООН, может стать основанием принять жалобу палестинцев и начать уголовный процесс против правительства Израиля.

Кстати, президент Обама вовсе не стал первым президентом США, «допустившим» принятие антиизраильской резолюции Совбеза. Он отличается от своих предшественников лишь тем, что до 23 декабря ни разу не допустил принятия подобной резолюции за все восемь лет своего президентства. При Клинтоне и Буше Совбез принял, в общей сложности, 12 резолюций по израильско-палестинскому вопросу — и почти ни одна из них не обошлась без критики действий Израиля. 

Источник: источник

Код для вставки в блог
﻿
Новости из рубрики Мир
все новости
Мы помним: памятник восьмидесяти двум уничтоженным детям в Лидице
10 июня 1942 года войска СС окружили Лидице; всё мужское население старше 16 лет (172 человека) было расстреляно. Лидицкие женщины (172 чел.) были отправлены в концентрационный лагерь Равенсбрюк (из них 60 погибли в лагере).
Московский суд признал события 2014 года на Украине госпереворотом
Сосредоточение продолжается. Последние новости ВПК России
Крымская железная дорога: Теперь без Украины
Почему Запад не поддерживает русинов?
Стреляющая Америка
Стреляющая Америка
Коллективное сознательное. Что ищут славяне в сети?
Коллективное сознательное. Что ищут славяне в сети?
Мигрантам не нравится русский
Мигрантам не нравится русский
Орбитальный перехватчик США вновь над Землей
Орбитальный перехватчик США вновь над Землей
Новости партнеров
| Главная | Мир | Страна | Общество | Спорт | О проекте | Архив |

© Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
При любом использовании материалов сайта и сателлитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на www.newsinfo.ru обязательна. Зарегистрировано Министерством Печати как средство массовой информации "Лента "в Центре", регистрационный номер ЭЛ № 77-6583 от 22 октября 2002 года.

Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru