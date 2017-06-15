Чем грозит Израилю резолюция СБ ООН № 2334

Резолюция СБ ООН № 2334 с осуждением строительства поселений на палестинских территориях, принятая Советом Безопасности ООН 23 декабря, не содержит механизмов, сроков и санкций за неисполнение ее требований. Она носит «рекомендательный», а не «обязывающий» характер и никак не влияет на юридический статус израильских поселений с точки зрения международного права — они остаются такими же незаконными, как и прежде.

Однако документ СБ ООН не является и бессодержательной декларацией, на которую правительство Израиля может просто не обращать внимания.

В отличие от решений Генеральной Ассамблеи и различных агентств ООН, резолюции Совета Безопасности — включая «рекомендательные», — имеют обязательную силу для всех государств — членов ООН. Вступая в Организацию Объединенных Наций, каждое государство дает обязательство уважать и выполнять решения Совета Безопасности.

Поэтому содержащееся в резолюции требование немедленного и полного прекращения поселенческой активности на палестинских территориях и в Восточном Иерусалиме не может рассматриваться как «благое пожелание»: каждый утвержденный план застройки за «зеленой чертой», снос палестинских домов и конфискация земель будет отныне рассматриваться как нарушение решения ясно выраженной единой воли всего мирового сообщества.

Каждые три месяца генсек ООН будет обязан отчитаться перед Совбезом о том, как Израиль выполняет рекомендации и требования резолюции № 2334.

В субботу вечером политические обозреватели центральных израильских СМИ анализируют практический смысл резолюции № 2334, возможные последствия и угрозы, которыми чревато ее принятие для Израиля.

Обозреватель Ynet Итамар Эйхнер поясняет, про резолюция открывает путь к международным санкциям против Израиля, грозит политическому руководству страны Гаагским трибуналом, а лидерам поселенческих организаций — привлечением к суду в любой стране мира. Призывая все государства мира делать различие между территорией Государства Израиль и поселениями, резолюция 2334 легализует и прямо поощряет бойкоты продукции поселений и разнообразные санкции против них.

Дипломатический обозреватель «Гаарец» Барак Равид отмечает, что за 35 лет Совбез неоднократно осуждал оккупацию палестинских территорий и строительство поселений за «зеленой чертой», но резолюция 2334 — первый документ Совбеза, острие которого направленно именно против поселений.

Равид полагает, что признание поселений «грубым нарушением международного права» может повлиять на исход «предварительной проверки», проводимой сейчас Гаагским уголовным судом по жалобе Палестинской автономии. Для прокурора Гаагского суда такое определение, данное СБ ООН, может стать основанием принять жалобу палестинцев и начать уголовный процесс против правительства Израиля.

Кстати, президент Обама вовсе не стал первым президентом США, «допустившим» принятие антиизраильской резолюции Совбеза. Он отличается от своих предшественников лишь тем, что до 23 декабря ни разу не допустил принятия подобной резолюции за все восемь лет своего президентства. При Клинтоне и Буше Совбез принял, в общей сложности, 12 резолюций по израильско-палестинскому вопросу — и почти ни одна из них не обошлась без критики действий Израиля.

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