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Дональд Трамп о 9/11: Башни ВТЦ были взорваны изнутри

Мир | 15.06.2017


Дональд Трамп о 9/11: Башни ВТЦ были взорваны изнутри. Дональд Трамп о 9/11: Башни 0

Дональд Трамп считает, что события 9/11 не были должным образом расследованы и пообещал выяснить, что на самом деле произошло, когда он вступит в должность в январе.

Этот срыв покровов может разрушить американский истеблишмент…

Сообщают, что в сети снова появилось «забытое» интервью Трампа, которое он дал еще в далеком 2001 году, и в котором он выразил мнение, что башни-близнецы Всемирного Торгового Центра были взорваны изнутри. Денис Владимирский сделал его перевод. Оригинальное название: Donald Trump «It would take bombs to take down the WTC » The Alex Jones Channel

За полтора месяца до 11 сентября башни-близнецы были застраховали от теракта на $3,6 миллиарда! Трамп считает что это всё ложь от начала и до конца.

Дональд Трамп считает, что события 9/11 не были должным образом расследованы и пообещал выяснить, что на самом деле произошло, когда он вступит в должность в январе, пишет yournewswire.com.

Планы Дональда Трампа на его первые 100 дней в офисе заставляют нахмуриться истеблишмент по всему миру. Но из всех пунктов его повестки дня именно повторное открытие расследование 9/11 способно вызвать настоящее землетрясение под ногами истеблишмента.

Трамп считает, что 9/11 не было надлежащим образом расследовано, и он планирует добраться до сути. «Прежде всего, в расследовании 9/11 много беспорядка, и поэтому оно должно быть открыто вновь», — сказал Трамп.

Существует причина почему Джордж Буш не голосовал за Трампа на выборах — Трамп пообещал расследовать 9/11 таким образом, как это не было сделано ранее.

«Как могут два самолета уничтожить три здания в тот же день? Я не нашел ничего в 585 страничном документе о том, как было уничтожено здание № 7», — сказал он своим сторонникам.

Дональд Трамп также нанес удар и по бывшему президенту Джорджу Бушу — не будет никакого сокрытия ради бывших президентов во время Трампа.

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