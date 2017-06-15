Немцы сами в шоке от боевых «успехов» своего танка

На прошедшей неделе одно из самых известных немецких еженедельных изданий Stern опубликовало статью известного в Германии журналиста и военного обозревателя Гернота Крампера, посвящённую боевому дебюту танков «Леопард-2». В своей статье итоги первого серьёзного боя лучшего европейского танка Крампер называет не иначе, как катастрофой....

Причиной для столь резкой критики стало уничтожение сразу двух танков «Леопард-2А4» турецкой армии на подступах к сирийскому городу Аль-Баб. Крампер отмечает, что три танка боевики террористы из ИГИЛ вывели всего за двое суток. При этом два танка, по сведениям обозревателя, были полностью уничтожены вместе с экипажами, третий же не подлежит восстановлению, но экипаж отделался тяжёлыми ранами и ожогами.

По словам журналиста, ранее «Леопард-2» уже попадал в зону боевых действий. Так, в составе канадских войск более современная модель немецкой машины побывала в Афганистане, но дальше нескольких мелких стычек с талибами дело не зашло. Стоит отметить, что уже тогда немецкие танки получили неудовлетворительную оценку от военных экспертов. Причиной послужил случай с наездом на мину, когда пострадал один из членов экипажа. Военные отметили, что подрывы израильского танка «Меркава», традиционного конкурента «Леопарда», и на более мощных минах и фугасах наносили технике и экипажу куда меньше вреда.

Под Аль-Бабом же всё случилось куда трагичнее. Крампер считает, что уничтожение «Леопарда» модели 2А4 противотанковой ракетной системой TOW2 вполне предсказуемо, так как данная модель не обладает какими-либо эффективными средствами защиты от подобного оружия. Однако это был только первый случай нападения на танк, и именно тогда экипажу удалось выжить. В двух же других случаях гордость немецкого танкостроения была фатально атакована устаревшими советскими ПТУРами «Фагот»....

Немецкий журналист с ужасом отмечает, что модификация 2А4 начала выпускаться в середине 80-х годов прошлого века, однако уничтожается она ракетами минимум на 15 лет старше. То есть, уже тогда Германия, страна, обладающая лучшим ВПК в Европе, уступала более старому советскому оружию. «Сейчас «Леопарды» этой модификации, закупленные многими странам мира, в том числе и европейскими, уничтожаются примитивными ракетами, управляемыми по проволоке!», – сокрушается Крампер. В конце статьи военные обозреватель уточняет, что данная модификация в германской армии считается устаревшей и не используется, а значит, в случае возможного конфликта с Россией можно надеется, что немецкие танки не будут беспомощными ягнятами...

В то же время, в соседней Сирии российский танк Т-90 правительственной армии с лёгкостью выдержал попадание из ПТРС....

В качестве главной причины поражения танков стран НАТО Крампер называет низкую подготовку танкистов из ближневосточных стран. Он прямо заявляет, что уровень подготовки турецких танкистов куда ниже, чем у бронебойщиков боевиков. Однако это не отменяет того факта, что в схожих ситуациях российская техника позволяет экипажам совершать ошибки без критического риска для жизни.

P.S. В Сирии за пару дней уже более десятка шкур с этих Леопардов сняли.

И в каком климате и на какой почве применять это 75 - тонное Wunderwaffe? По русскому чернозёму и белорусским лесам? По автобану только. Какая же его себестоимость и сколько часов нужно на его изготовление? Под него нужны чудо-жд-платфоримы для переброски, чудо-мосты, чудо-ремроты, чудо-грязь и ещё много неизвестных нам чудес. То пушку Дору или Берту на нескольких эшелонах возят, то Маус в 170 т для заводского двора лепят. Восточный турпоход в 1941 году ничему немцев не научил.

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