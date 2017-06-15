Подготовка к Чемпионату мира 2018 идет полным ходом

В России продолжается подготовка к Чемпионату мира по футболу. Практически строительство всех футбольных арен завершено. Завершаются и создание дорог, дополнительное строительство которых должно обеспечить более удобное передвижение туристов от аэропорта до стадиона, на котором будет проходить матч. Остается только привести в порядок всю инфраструктуру Чемпионата, сделать ее удобной для всех.

Для удобства московских болельщиков также будет установлен огромный экран, на который будут выводиться все игры чемпионата по футболу. Этот экран станет главным, центральным местом для всех футбольных фанатов. На огромной сцене под экраном будут идти выступления российских и зарубежных звезд. На всей территории своеобразного фестиваля будет организован бесплатный выход в интернет, с помощью которого каждый болельщик получит возможность общения со своими друзьями.

По заявлению городских властей в эксклюзивном дизайне сцены будут использована не только футбольная, фирменная символика ЧМ-2018, а и городская. Таким образом, своеобразная фан-зона должна стать главным и центральным местом для проведения всех мероприятий, связанных с российским мундиалем. После посещения матчей здесь можно встретиться с другими болельщиками, пообщаться с звездами, и просто понаблюдать в режиме онлайн все футбольные баталии.

Наверное, не случайно по решению властей, площадка находится напротив МГУ, одном из самых популярных и любимых мест отдыха москвичей. Она будет открыта за два часа до первого матча и будет работать все двадцать пять дней. Не забыли организаторы и инвалидов-колясочников, для них будут организованы места в первых рядах. Ожидается огромное внимание спортивных болельщиков к проводимому мероприятию. Организаторы ЧМ сделали все, для того чтобы им было удобно и комфортно.

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