Bloomberg: Россия мешает укрепиться прозападному правительству в Ливии
Россия выразила свою поддержку влиятельному ливийскому командиру Халифе Хафтару, который не подчиняется правительству в Триполи. Москва заявила, что Хафтар должен участвовать в управлении страной, сообщает Bloomberg.
Замглавы МИД Геннадий Гатилов раскритиковал спецпосланника ООН в Ливии Мартина Коблера за его поддержку других политических сил. По словам Гатилова, Коблеру не следует заниматься «попытками заключить сепаратные сделки с частью ливийского политистеблишмента за спиной других влиятельных игроков».
Замглавы МИД России также отметил, что Хафтар является «ведущей политической и военной фигурой» и «немало сделал и продолжает делать в плане борьбы с террористами из «Исламского государства»* и передачи под контроль государства нефтепроизводства». «Считаем, что ливийцам необходимо найти компромисс по его участию в новом ливийском руководстве», — отметил Гатилов.
Bloomberg напоминает, что Халифа Хафтар контролирует больше ливийской территории, чем любые другие силы в стране. В сентябре он захватил большую часть нефтедобывающей инфраструктуры, однако при этом доходы от продажи нефти продолжают поступать в центральный банк Триполи.
По словам издания, комментарии Гатилова стали самым явным проявлением российской поддержки Хафтара и это может создать препятствия попыткам Запада укрепить позиции слабого международно признанного правительства в Триполи. По словам российской стороны, нынешние ливийские власти неэффективны. Замглавы МИД отметил, что нынешнее правительство во главе с Фаизом Сарраджем, «несмотря на международное признание, так и не стало подлинно национальным органом власти: полноценно начать работать оно не может, его контроль распространяется лишь на очень ограниченные территории».
За последние полгода Хафтар дважды посещал Москву, где встречался в том числе с министрами иностранных дел и обороны России. Кроме того, российская сторона выпускает банкноты для отделения Центрального банка Ливии, которое находится в восточной части страны, где население поддерживает Хафтара.
Роль России в Ливии начала усиливаться после того, как российское вмешательство переломило ход боевых действий в Сирии, укрепив позиции президента страны Башара Асада. По мнению Bloomberg, на данный момент Россия пытается вернуть себе влияние на Ближнем Востоке и в прилегающих районах, которое у неё было в советские времена.
Владимир Путин осудил военную кампанию НАТО, которая привела к свержению президента Ливии Муаммара Каддафи, назвав её «крестовым походом». При этом избранный президент США Дональд Трамп обещает начать более тесное сотрудничество с Россией по вопросу борьбы с терроризмом, и при нем Вашингтон и Москва, возможно, смогут найти общие интересы в Ливии и Сирии.