Bloomberg: Россия мешает укрепиться прозападному правительству в Ливии

Россия выразила свою поддержку Халифе Хафтару, ливийскому командиру, силы которого контролируют часть территории Ливии. Bloomberg отмечает, что такой шаг со стороны России сильно осложнит задачу Запада по укреплению позиций правительства страны, которое в Москве считают неэффективным. При этом издание полагает, что этот шаг, как и действия России в Турции, призваны вернуть ей былое влияние на Ближнем Востоке и в прилежащих районах.

Россия выразила свою поддержку влиятельному ливийскому командиру Халифе Хафтару, который не подчиняется правительству в Триполи. Москва заявила, что Хафтар должен участвовать в управлении страной, сообщает Bloomberg.

Замглавы МИД Геннадий Гатилов раскритиковал спецпосланника ООН в Ливии Мартина Коблера за его поддержку других политических сил. По словам Гатилова, Коблеру не следует заниматься «попытками заключить сепаратные сделки с частью ливийского политистеблишмента за спиной других влиятельных игроков».

Замглавы МИД России также отметил, что Хафтар является «ведущей политической и военной фигурой» и «немало сделал и продолжает делать в плане борьбы с террористами из «Исламского государства»* и передачи под контроль государства нефтепроизводства». «Считаем, что ливийцам необходимо найти компромисс по его участию в новом ливийском руководстве», — отметил Гатилов.

Bloomberg напоминает, что Халифа Хафтар контролирует больше ливийской территории, чем любые другие силы в стране. В сентябре он захватил большую часть нефтедобывающей инфраструктуры, однако при этом доходы от продажи нефти продолжают поступать в центральный банк Триполи.

По словам издания, комментарии Гатилова стали самым явным проявлением российской поддержки Хафтара и это может создать препятствия попыткам Запада укрепить позиции слабого международно признанного правительства в Триполи. По словам российской стороны, нынешние ливийские власти неэффективны. Замглавы МИД отметил, что нынешнее правительство во главе с Фаизом Сарраджем, «несмотря на международное признание, так и не стало подлинно национальным органом власти: полноценно начать работать оно не может, его контроль распространяется лишь на очень ограниченные территории».

За последние полгода Хафтар дважды посещал Москву, где встречался в том числе с министрами иностранных дел и обороны России. Кроме того, российская сторона выпускает банкноты для отделения Центрального банка Ливии, которое находится в восточной части страны, где население поддерживает Хафтара.

Роль России в Ливии начала усиливаться после того, как российское вмешательство переломило ход боевых действий в Сирии, укрепив позиции президента страны Башара Асада. По мнению Bloomberg, на данный момент Россия пытается вернуть себе влияние на Ближнем Востоке и в прилегающих районах, которое у неё было в советские времена.

Владимир Путин осудил военную кампанию НАТО, которая привела к свержению президента Ливии Муаммара Каддафи, назвав её «крестовым походом». При этом избранный президент США Дональд Трамп обещает начать более тесное сотрудничество с Россией по вопросу борьбы с терроризмом, и при нем Вашингтон и Москва, возможно, смогут найти общие интересы в Ливии и Сирии.

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