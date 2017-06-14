"Замена населения" в Германии: почему арабов предпочитают украинкам

Количество мигрантов, добровольно покинувших в 2016 году Германию, достигло "рекордной" отметки, сообщает Британская вещательная корпорация.

В этом году ФРГ депортировала 25 тыс. искателей убежища. Добровольно отбыли 55 тыс. человек. При этом за минувший год в страну официально прибыли порядка 850 тыс. беженцев (по этому данных пока нет, но ориентировочно прибывших будет около 300 тыс.).

Любопытен тут следующий нюанс. Среди тех, кто прибывает - большинство из Сирии, Ирака и Афганистана. Среди тех, кто добровольно уезжает, около половины составляют албанцы - собственно албанские и косовские. За ними следуют сербы. Иракцев вернулось около 5 тыс. человек, афганцев - около 3 тыс. Возвращающихся домой добровольно немецкое правительство поощряет небольшими премиями -примерно в 4,5 тыс. долларов на семью.

Как легко заметить, сальдо не только в пользу прибывающих с "Большого Ближнего Востока", но и вообще в пользу новоприбывших.

В целом по данным на прошлый год (за этот статистики ещё нет) из более 2 млн иммигрантов в Германию лишь 121 тыс. составляли репатрианты, т.е. этнические немцы. Впрочем, и эта цифра сводится на нет превосходящим встречным потоком немцев-эмигрантов, которых в 2015 году отбыло на ПМЖ в зарубежные страны 138 тыс.

Таким образом, продолжает изменяться не только собственно культурно-этническая карта Германии, но и структура иммиграции в это крупнейшее европейское государство. Всё большее значение приобретают общины беженцев из-за пределов исторической Европы, в то время как удельный вес различных южно- и восточноевропейцев, а также "фольксдойчей" снижается.

...Строго говоря, причины подобной иммиграционной политики Германии довольно трудно понять. Как бы мы ни относились к европейским устремлениям тех же жителей Украины, мечтающих перебраться в Германию пожизненно - для самой Германии они определённо не будут представлять какую-либо культурную проблему. Имеющие некоторый цивилизационный багаж ещё с советского времени, принадлежащие к христианским деноминациям (в том числе и к католической), с энтузиазмом готовые интегрироваться вплоть до ассимиляции и работать где скажут - украинские кандидаты в "население на замену" выглядят куда выгоднее, чем арабские, афганские или пакистанские конкуренты. Не говоря уже о том, что украинская иммиграция в Германию имеет довольно-таки женское лицо, в то время как от 70 до 75% беженцев с Востока составляют мужчины.

Единственной причиной, по которой последних можно предпочесть восточноевропейцам совсем "культурно чуждых" новоприбывших - может быть принципиальное и стратегическое нежелание государства переделывать иммигрантов в немцев. То есть оставить две группы населения, коренное и пришлое, по возможности изолированными друг от друга.

Но такая политика несёт в себе бесчисленные риски, многие из которых уже проявились самым наглядным образом.

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