Венгрия уничтожает все поля с ГМОшной кукурузой компании Monsanto

Венгрия приняла смелую позицию в отношении биотехнологического гиганта Monsanto и генетической модификации, уничтожив в общей сложности 1000 акров земли засаженных кукурузой, которая выросла из генетически модифицированных семян, так заявил заместитель государственного секретаря венгерского Министерства сельского развития Лайоша Богнара.

В отличие от других стран Европейского Союза, Венгрия является страной, где генетически модифицированные (ГМ) семена запрещены. Аналогичную позицию в отношении ГМ-компонентов заняла Перу, поскольку ввела 10-летний запрет на генетически модифицированные пищевые продукты.

Почти 1000 акров кукурузы, которые были признаны выросшими из генетически модифицированных семян, были уничтожены по всей Венгрии, сообщил заместитель государственного секретаря Министерства сельского развития Лайош Богнар. ГМО кукуруза была распахана, сказал Лайош Богнар, а пыльца кукурузы не перешла на другие поля, добавил он.

В отличие от других стран-членов Европейского союза, ГМО семена запрещены в Венгрии. Проверки будут продолжаться, несмотря на то, что трейдеры обязаны убедиться, что их продукция не содержит ГМО, сообщил Лайош.

Во время одной из проверок на засеянных полях, представители контролирующих органов нашли среди засеянных семян семена компании Pioneer и Монсанто.

Свободное перемещение товаров в пределах Европейского союза означает, что власти не будут расследовать, как семена попали в Венгрию, но они будут проверять всю продукцию на наличие в ней компонентов, содержащих ГМО, продолжил Лайош. Региональное общественное радио сообщило, что две крупнейшие международные компании-производители семян затронуты в этой проблеме и ГМО семена могли быть засеяны по всей стране на нескольких тысячах гектарах. Большинство местных фермеров жаловались, так как они только что обнаружили, что они используют ГМО семена.

Посевной сезон уже идет полным ходом и слишком поздно, чтобы засевать новые семена, так что в этом году урожай будет потерян.

И чтобы это не привело к более плачевым последствиям и как можно меньше пострадали сами фермеры, компания, которая занималась распространением семян в Бараньи находится в стадии ликвидации. Это также означает, что если будет выплачиваться международными производителями семян какая-либо компенсация, деньги будут выплачены в первую очередь не фермерам, а кредиторам этой компании.

Венгрия подобным способом показывает не только Европейскому союзу, но и всему миру как нужно поступать с генетически модифицированными семенами, запрещенными в той или иной стране для выращивания.

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