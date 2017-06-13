Российская «операционка» Astra Linux воспользовалась санкциями





Российская операционная система Astra Linux воспользовалась санкциями для качественного прорыва на рынке.

Правообладатели популярного в делопроизводстве шрифта Times New Roman отказались предоставить право использования своего шрифта в Astra Linux, мотивируя тем, что эта «операционка» используется в Министерстве обороны России.

В итоге российские разработчики создали собственный шрифт, который полностью заменяет зарубежный — т.е., имеет такие же размеры и смотрится презентабельно, но при этом уникален, т.к. «нарисован» российскими специалистами заново. Соответственно, в делопроизводстве не произойдет никаких изменений, а вот с российского рынка госструктур шрифту Times New Roman, вероятно придется уйти, по мере того, как с него будет уходить операционная система Windows, уступая место «Астре Линукс».

Не секрет, что замена «Винды» на «Астру» продиктована соображениями национальной безопасности, т.к. наличие зарубежных операционных систем чревато потенциальным риском их отключения по желанию иностранного государства — как в силу юридических нюансов (например, расторжения договора аренды программного обеспечения), так, возможно, и в силу удаленной команды на отключение, по политическим или военным основаниям.

Требованиями органов государственного управления и иных учреждений предусмотрено применение зарубежного проприетарного шрифта Times New Roman при подготовке документов. Использование этого шрифта в операционных системах, отличных от MS Windows, требует заключения соответствующего лицензионного договора с правообладателем – компанией Monotype Imaging Inc. (США) и предусматривает денежные отчисления за каждый используемый экземпляр шрифта. Более того, в связи с санкционной политикой, проводимой в отношении Российской Федерации заключение такого лицензионного договора стало невозможным.

«В целях обеспечения импортозамещения и перехода на использование отечественных информационных технологий разработчик операционных систем «Astra Linux» АО «НПО РусБИТех» и разработчик общенациональных шрифтов ООО НПП «ПараТайп» представляют общедоступные отечественные шрифты PT Astra Sans и PT Astra Serif, являющиеся полноценными метрическими аналогами зарубежного шрифта Times New Roman. Использование этих шрифтов вместо Times New Roman не приводит к искажению документов, а свободное распространение и кросс-платформенность в совокупности с замечательным дизайном делают их доступными и удобными для применения в любых операционных системах и офисных программных средствах.

Вы можете прямо сейчас скачать шрифты PT Astra Serif и PT Astra Sans и убедиться, что они ни в чем не уступают проприетарным аналогам», — сообщается на сайте компании «РусБИТех», производящей «Астру Линукс».

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