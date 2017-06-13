Российским крейсерам добавят гиперзвука

Первым гиперзвуковые крылатые ракеты "Циркон" получит тяжелый атомный ракетный крейсер Северного флота "Адмирал Нахимов". Его модернизация с заменой вооружения завершается в 2018 году, пишет Defence.ru. После "Нахимова" к стенке "Севмаша" встанет вернувшийся из Сирии флагман СФ "Петр Великий".

Гиперзвук дает российским ракетам статус абсолютного оружия - их удар невозможно отразить. Единственная система ПВО, способная сбивать цели на скоростях от шести тысяч километров в час и выше - С-500 "Прометей". Но она тоже российская и только приступила к испытаниям. Таким образом не надо обвешивать ракету станциями постановки помех, аппаратурой радиоэлектронной борьбы, придумывать замысловатую траекторию полета... Боеголовка нужного типа летит прямо к цели с быстротой, в два раза превышающей скорость пули, выпущенной из снайперской винтовки. 250 километров - стандартную дистанцию морской ракетной дуэли - "Циркон" преодолевает за 2,5 минуты. Противник не успевает испугаться.

Для достижения столь заманчивой цели конструкторам пришлось решить две сложнейшие инженерные задачи. Во-первых, сделать так, чтобы корпус 3М22 - заводской индекс "Циркона", - не разрушился от перегрева на бешеной скорости. Во-вторых, нейтрализовать облако раскаленной плазмы вокруг ракеты, которое в обычных условиях сжигает радиоантенны и ведет к потере контроля над изделием.

Летом 2012 года состоялись первые бросковые испытания "Циркона" с борта бомбардировщика Ту-22М3. Они закончились неудачей. Следующий запуск через год прошел успешно.

- Гиперзвуковая крылатая ракета в России уже создана, но с заданной скоростью в 4,5 Маха она пока способна лететь лишь несколько секунд, - рассказал в августе 2013 года глава корпорации "Тактическое ракетное оружие" Борис Обносов. Он добавил, что в техническое задание заложена способность изделия передвигаться со скоростью в 6, 10 и 14 раз превышающей звуковую.

Наконец, в апреле 2016 стало известно, что испытания "Циркона" завершатся в 2017 году, а еще через год начнется серийное производство. В октябре 2015-го блогеры обратили внимание на объявленный "Севмашем" тендер на поставку 10 универсальных пусковых установок. В каждой помещается по восемь крылатых ракет "Калибр", "Оникс" или "Циркон". 10 установок вертикального пуска с 80 ракетами заменят 24 пусковых установки ПКР "Гранит", являющихся сейчас главным оружием "Адмирала Нахимова" и "Петра Великого". Цена контракта 2,5 миллиарда рублей, срок поставки - 2018 год.

Сочетание трех типов ракет: сверхзвуковых "Ониксов", гиперзвуковых "Цирконов" и дальнобойных "Калибров", - даст крейсерам невиданные доселе возможности. Помимо "Адмирала Нахимова" и "Петра Великого", потенциальными носителями "Цирконов" являются авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" (тоже вооружен "Гранитами") и перспективные подлодки типа "Хаски".

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