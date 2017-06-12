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Латвийские звезды дразнят прибалтов рассказами о жизни в России

Культура | 12.06.2017


Латвийские звезды дразнят прибалтов рассказами о жизни в России
Латвийская певица Лиене Грейфане рада, что уехала из Латвии учиться в Россию. Сравнивая две страны, она считает, что Латвии есть чему поучиться у «агрессивного» соседа — России.

Ничего личного, просто факты

Своей радостью и размышлениями учащаяся во ВГИКе певица решила поделиться в социальных сетях. Так, один из ее постов коснулся стоимости коммунальных услуг в России и Латвии. Грейфане отметила, что в Москве коммунальные услуги (отопление, вода, электричество и домовое обслуживание) обходятся всего в 25-30 евро, что несравнимо меньше их стоимости на его родине — в Латвии.

Ее пост вызвал бурную реакцию пользователей. Некоторые даже обвинили певицу в антилатвийской пропаганде. На эти обвинения Лиене заметила, что она выступает против «преступной государственной системы, которая раздевает человека догола. В то время как в России, где как бы плохо, к людям относятся как к людям».

Жить, а не выживать

К слову, до этого Грейфане жила и в США, поэтому ей есть с чем сравнивать. По ее словам, в США ей также жилось лучше, чем в Латвии. Она хочет, чтобы латыши могли не просто выживать в своем государстве, но и жить. Но пока что факты говорят о том, что жизнь в России несравнимо лучше жизни на ее родине. Пользователя по-разному отреагировали на заявление латвийской певицы. Кто-то с ней согласился:

«Латвийское правительство не заботится о людях, и все. Зарплата € 360 какое-то время кажется хорошей. Но счета в два раза больше, чем зарплаты».

Но многие очень агрессивно отреагировали на правдивые слова Грейфане:

«Эти цифры ничего не значат. Но если вы хотите иметь лучшую жизнь, вас никто не принуждает возвращаться в Латвию».

Или так:

«Если не нравится в Латвии, то оставайся в России».

Видимо, правда глаза колет. Учитывая, что певицу не принуждают жить ни в Латвии, ни в России, но ее сознательный выбор падает на Россию, то можно сделать очевидный вывод, где лучше жить, а где приходится лишь выживать. 

Источник: источник

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