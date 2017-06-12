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Строительство магистрального газопровода «Кубань-Крым» завершено

Страна | 12.06.2017


Строительство магистрального газопровода «Кубань-Крым» завершено
«Ростсельмаш» завершил перевод тракторного производства из Канады в Ростов.

На данный момент компания реализует масштабный проект по переводу из Канады в Россию производства трактора VERSATILE 2375. Выпуск этой модели теперь полностью осуществляется на производственной площадке компании в Ростов-на-Дону.

VERSATILE 2375 представляет собой сбалансированное по экономическим параметрам предложение в группе тракторов c шарнирно-сочлененной рамой. Машина относится к 6-му тяговому классу и предназначена для агрегатирования с орудиями шириной захвата до 15 м, что позволяет обрабатывать до 4 000 га в сезон, укладываясь в агросроки. Трактор 2375 считается одним из редчайших примеров оптимального соотношения производительности и стоимости. Он отличается экономичностью, высоким эксплуатационным ресурсом, простотой в обслуживании, что делает его одним из самых универсальных и востребованных.

В текущем сельхозгоду компания «Ростсельмаш» планирует произвести несколько сотен данных машин.

Достигнутый уровень локализации по модели 2375 позволит сельхозтоваропроизводителям покупать трактор на льготных условиях и сделает его одним из самых востребованных на внутреннем рынке. 

Строительство газопровода Кубань — Крым завершено. Сейчас на объекте проводятся пуско-наладочные работы.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщили из Министерства топлива и энергетики Крыма.Все строительно-монтажные работы завершены в конце ноября. Объект завершен, завершаются работы по пуско-наладке.

Газопровод протяженностью 400 километров должен соединить материковую часть РФ с Крымским полуостровом.

Ранее в Минтопэнерго РФ сообщили, что Крым могут подключить к газотранспортной системе материковой части России в декабре. Вместе с тем ввод в эксплуатацию газопровода Кубань — Крым определен на второй квартал 2017 года, однако Минэнерго прорабатывает вариант по вводу его первой очереди в конце 2016 года, чтобы начать поставки газа уже в текущий осенне-зимний период. 

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