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IT-прорыв: российское приложение потрясло американцев

Наука | 12.06.2017


IT-прорыв: российское приложение потрясло американцев
Американские IT специалисты были восхищены, а так же напуганы возможностями уникального приложения FindFace разработанного российскими разработчиками.

Журналисты американского телеканала Fox News ознакомились с работой российского приложения, и пришли к выводу — «наряду с присущими ему большими возможностями, оно таит в себе вероятную угрозу неприкосновенности частной жизни».

Инновационный алгоритм приложения FindFace позволяет распознать человека по его фото менее чем за одну секунду, выполнив для этого сравнительный анализ снимка с миллионами изображений, размещённых в соцсетях. «Такие широкие возможности и быстродействие приложения вызывают опасения из-за возможной опасности нарушения неприкосновенности частной жизни» — сообщили на сайте телеканала Fox News.

Приглашенные телеканалом эксперты отметили, что российское приложение на голову превосходит всех существующих конкурентов в данной области. В частности проводился сравнительный анализ с похожим решением MegaFace от американской корпорации Google, по ходу которого FindFace одержал сокрушительную победу над своим оппонентом.

Разработала FindFace российская IT компания NTechLab, которая занимается разработками в сфере искусственных нейронных сетей, а так же созданием алгоритмов по распознаванию лиц. Стоит отметить, что в 2015 году алгоритм NTechLab был признан лучшим на организованном Вашингтонским университетом международном конкурсе The MegaFace Benchmark.

Сервис FindFace впервые был запущен в феврале 2016 года, с тех пор им успело воспользоваться несколько миллионов человек.

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