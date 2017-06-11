Курсы валют: USD 10/06 57.002 0.0163 EUR 10/06 63.7852 -0.3636 Фондовые индексы: РТС 18:50 1041.49 0.29% ММВБ 18:50 1883.34 0.49%
rss новости   rss статьи   rss все

Пальмира и дальнейшие расклады

Мир | 11.06.2017


Пальмира и дальнейшие расклады
На позиции даиш в окрестностях Т4 и Пальмиры обрушились десятки тонн бомб. Весьма вероятно, что ведется подготовка к наступлению, целью которого станет возвращение Пальмиры и нефтяных и газовых полей к северу от нее.

Это подкрепляется еще и тем, что Московская Тройка - РФ, ИРИ, Турция - договорились о введении режима прекращения огня на некоторое время, при этом на террористов данное соглашение не будет распространяться - то есть и на Эль Баб турки с щитами евфрата, и наши на Пальмиру - будут наступать вполне благополучно.

Новый формат урегулирования, включающий только три страны представляется совершенно оправданным - нет сомнений что и Трампу решение сирийских проблем просто не нужно. Хотя, с учетом поддержки СДС и курдов, которые вроде бы наступают на Ракку - роль США все равно остается даже на севере САР весьма значительной.

Три же страны договорились о том, что они готовы стать гарантами мирного процесса для внутрисирийского диалога.

Но тут есть нюансы. Например, Иранец просто рассмеялся, когда турок предложил прекратить поддержку шиитских отрядов в Сирии, таких как Хезболла. Впрочем, он вообще очень смешливый.

Нам же важно то, что тыл на время нам прикроют (хотя после всего произошедшего...... доверять туркам тылы прикрывать может только совсем уж невменяемый), а мы займемся операцией на вост Хомса.

При этом, надо ясно сознавать что Нусра турками не контролируется и что нусра накапливает силы на западе Алеппо.

С точки зрения пропаганды - вот сейчас после освобождения Алеппо успешное, стремительное и внезапное нападение бандитов и захват даже небольшого района города будет звучать очень громко и эффектно.

Так что нам необходимо приложить все силы, чтобы не допустить такого сценария.

Источник: источник

Код для вставки в блог
﻿
Новости из рубрики Мир
все новости
Мы помним: памятник восьмидесяти двум уничтоженным детям в Лидице
10 июня 1942 года войска СС окружили Лидице; всё мужское население старше 16 лет (172 человека) было расстреляно. Лидицкие женщины (172 чел.) были отправлены в концентрационный лагерь Равенсбрюк (из них 60 погибли в лагере).
Майдан в Варшаве: Евросоюз ставит «автономную» Польшу в стойло
Запад: цивилизационный тупик информационной войны
Молчание Москвы об арестах в Минске — сигнал для постсоветских этнократий
Россия способна порвать любой противоракетный «зонтик»
Стреляющая Америка
Стреляющая Америка
Коллективное сознательное. Что ищут славяне в сети?
Коллективное сознательное. Что ищут славяне в сети?
Мигрантам не нравится русский
Мигрантам не нравится русский
Орбитальный перехватчик США вновь над Землей
Орбитальный перехватчик США вновь над Землей
Новости партнеров
| Главная | Мир | Страна | Общество | Спорт | О проекте | Архив |

© Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
При любом использовании материалов сайта и сателлитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на www.newsinfo.ru обязательна. Зарегистрировано Министерством Печати как средство массовой информации "Лента "в Центре", регистрационный номер ЭЛ № 77-6583 от 22 октября 2002 года.

Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru