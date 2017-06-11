Пальмира и дальнейшие расклады

На позиции даиш в окрестностях Т4 и Пальмиры обрушились десятки тонн бомб. Весьма вероятно, что ведется подготовка к наступлению, целью которого станет возвращение Пальмиры и нефтяных и газовых полей к северу от нее.

Это подкрепляется еще и тем, что Московская Тройка - РФ, ИРИ, Турция - договорились о введении режима прекращения огня на некоторое время, при этом на террористов данное соглашение не будет распространяться - то есть и на Эль Баб турки с щитами евфрата, и наши на Пальмиру - будут наступать вполне благополучно.

Новый формат урегулирования, включающий только три страны представляется совершенно оправданным - нет сомнений что и Трампу решение сирийских проблем просто не нужно. Хотя, с учетом поддержки СДС и курдов, которые вроде бы наступают на Ракку - роль США все равно остается даже на севере САР весьма значительной.

Три же страны договорились о том, что они готовы стать гарантами мирного процесса для внутрисирийского диалога.

Но тут есть нюансы. Например, Иранец просто рассмеялся, когда турок предложил прекратить поддержку шиитских отрядов в Сирии, таких как Хезболла. Впрочем, он вообще очень смешливый.

Нам же важно то, что тыл на время нам прикроют (хотя после всего произошедшего...... доверять туркам тылы прикрывать может только совсем уж невменяемый), а мы займемся операцией на вост Хомса.

При этом, надо ясно сознавать что Нусра турками не контролируется и что нусра накапливает силы на западе Алеппо.

С точки зрения пропаганды - вот сейчас после освобождения Алеппо успешное, стремительное и внезапное нападение бандитов и захват даже небольшого района города будет звучать очень громко и эффектно.

Так что нам необходимо приложить все силы, чтобы не допустить такого сценария.

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