WFB: Успех российского «убийцы спутников» беспокоит Пентагон

Пентагон засек уже пятый запуск новой российской ракеты «Нудоль», которая, как считают эксперты США, призвана в случае конфликта уничтожить американские спутники, сообщает The Washington Free Beacon. Оборонное ведомство обеспокоено тем, что, чувствуя чрезмерную зависимость армии Соединенных Штатов от систем GPS, Москва активно работает над противоспутниковым оружием.

Россия успешно провела пятое по счету испытание своей новой ракеты, способной уничтожить важные стратегические коммуникации и навигационные спутники США, сообщает The Washington Free Beacon.

По данным Пентагона, запуск ракеты «Нудоль» производился с военной базы, расположенной в центральной части России – точное место неизвестно. Из пяти испытаний это третье успешное. Однако, согласно заявлениям Москвы, данный вид вооружения она разрабатывает в целях противоракетной обороны. Но Пентагон рассматривает «Нудоль» как «противоспутниковую ракету «прямого выведения на орбиту».

Как отмечает издание, предыдущие успешные запуски российской ракеты состоялись 24 мая и 18 ноября 2015 года. Такое учащение летных испытаний за последнее время свидетельствует о том, что программа является для властей приоритетной и, возможно, вскоре речь зайдет о постановке системы на вооружение.

Американское оборонное ведомство не в восторге, что разработкой противоспутникового оружия занимаются и Москва, и Пекин. Так, глава Космического командования ВВС США генерал Джон Хайтен заявил, что Россия и Китай «работают над вооружением, которое вызывает у нас обеспокоенность».

Генерал-лейтенант Дэвид Бак, возглавляющий одно из подразделений Стратегического командования США, подчеркнул, что «Россия рассматривает зависимость США от космических [технологий] как уязвимость, которой можно воспользоваться», поэтому Москва намеренно расширяет свои возможности по ведению противостояния в космосе.

А усиление других государств в этой сфере «потенциально может привести США к поражению в случае конфликта высокой степени интенсивности», уверен бывший специалист Пентагона по стратегическим вооружениям Марк Шнайдер. Ведь если системы GPS, на которых работает огромное количество американской техники, будут выведены из строя, Америка фактически останется без крылатых ракет большой дальности и оружия с высокой точностью наведения, большой удар будет нанесен и по работе разведывательных служб.

По словам экспертов, США необходимо уменьшать свою зависимость от «космических технологий», но на это может уйти достаточно много времени.

Ну а пока Россия и Китай осознают «стратегическую уязвимость» Америки относительно ее спутников и поэтому активно работают над любыми видами вооружений, который могут подорвать их работу, комментирует The Washington Free Beacon.

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