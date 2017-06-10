Сейчас рванет: иностранцы надули рекордный пузырь на валютном рынке

Российский валютный рынок бьет многолетние рекорды в традиционно неблагополучном декабре, несмотря на пик погашений внешнего долга и проблемы с валютной ликвидностью у крупных банков.

На торгах в пятницу средневзвешенный курс доллара снизился еще на 0,11 рубля — до 60,85 рубля за доллар. Евро стоит 63,62 рубля.С начала месяца доллар в РФ стал дешевле на 5,2%, что является абсолютным рекордом для декабря с 2004 года.

В среднем в декабре рубль девальвировался на 1,4%, следует из статистики Bloomberg. Результат хуже российская валюта показывала только в августе — за последние 10 лет лишь однажды (и также в этом году) рубль смог показать рост в этом месяце.

Рубль поддерживают продажи валюты экспортерами под налоги, выплата которых должна состояться в начале следующей недели, отмечают аналитики.

При этом надежды многих игроков на рост доллара в концу года не оправдались. Кроме того, нерезиденты продолжают активно покупать облигации федерального займа, конвертируя для этого валюту в рубли.

Поток «горячих денег» из-за рубежа позволяет наслаждаться стабильным курсом, но в долгосрочной перспективе это бомба замедленного действия — по сути на российском валютном рынке надувается «пузырь», пишет на своей странице в Facebook заведующий отделом международных рынков капитала Института мировой экономики и международных отношений РАН Яков Миркин.

По данным ЦБ, с начала года западные фонды вложили в ОФЗ более 300 млрд рублей, а спекулятивные ставки на рубль на бирже Чикаго достигли исторического максимума.

«Стабилизация рубля при очень высоком проценте в рублях вызывает огромный приток спекулятивных денег нерезидентов, из-за рубежа, в операции «кэрри трейд». Грубо говоря, доллары/евро вкладываются в рубли под высокий процент, стабильный или даже укрепляющийся рубль дает возможность их вывести через некоторое время обратно, получив очень высокую по мировым меркам валютную прибыль», — объясняет он.

Проблема в том, что при первых признаках каких-либо рисков капитал стремительно побежит обратно. «Это стандартный механизм подготовки будущего валютного/финансового кризиса в России (и не только), который уже сработал три раза, и, видимо, может сработать четвертый», — отмечает Миркин. http://politpuzzle.ru/49178-sejchas-rvanet-inostrantsy-naduli-rekordnyj-puzyr-na-valyutnom-rynke/

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