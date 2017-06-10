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Подписан проект резолюции о восстановлении границ СССР

Мир | 10.06.2017


Подписан проект резолюции о восстановлении границ СССР
24 декабря 2016 года незаметно произошло историческое событие.

Представители России, Украины, Белоруссии, Молдавии, Киргизии, Эстонии, Донбасса вместе с Народными депутатами СССР, во главе с Сажи Умалатовой и депутатом Государственной Думы РФ Евгением Фёдоровым, подписали Проект резолюции о восстановлении границ СССР. Благословим !!

Проект резолюции по итогам Круглого стола «25 лет главной геополитической катастрофы XX века»

Мы, представители Республик СССР, участники круглого стола «25 лет развала СССР», проходившего в рамках Координационного совета НОД СССР.

В связи с изменением геополитической реальности, основываясь на исторической общности наших народов и сложившихся между ними связях.

Исходя из противоправных действий высшего руководства СССР.

Учитывая:

1. Незаконный развал СССР, требуем от правоохранительных органов и судебной системы Российской Федерации, как правопреемницы СССР, начать расследование событий 1991 года.

2. Необходимость защиты Российской Федерации, путём консолидации гражданского общества, на пути восстановления суверенитета России и недопущения попыток внешних интервенций, под видом цветных революций или иных вмешательств.

3. Начать переговорный процесс с политическими представителями, общественными организациями, гражданами республик СССР о восстановлении международно-признанных границ СССР, утверждённых Организацией Объединённых наций по итогам Второй мировой войны.

Референдум для Освобождение от внешнего Управления.

Изменения Конституции по 4 статьям ...пока.

Дать "Добро" президенту до 2018 года, до его выборов.

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