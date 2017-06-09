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Financial Times обвиняет Россию в предоставлении независимости советским республикам

Мир | 09.06.2017


Financial Times обвиняет Россию в предоставлении независимости советским республикам
Россия не теряет своих позиций в топе мировых новостей и комментариев. Порой складывается мнение, что не будь этой могучей северной страны, мировым СМИ, всевозможным обозревателям, экспертам и политологам просто не о чем было бы о чем говорить, и не было бы о чем писать.

Британская Financial Times, тем временем, российскую повестку дня приукрасила новыми гранями, и надо заметить, довольно неожиданными.

Об этом сообщил в соцсети донецкий политолог, директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов, ныне работающий в Европе.

«Сегодняшняя Financial Times обвиняет Россию в том, что та фактически насильно принудила республики Средней Азии к независимости. «Они были брошены своим хозяином», Россия проявила тем самым «расовую и этническую дискриминацию» — это я все цитирую газету», — сообщил Владимир Корнилов.

«Нет, вы знаете, в какой-то степени это правда. Именно Россия, Ельцин, московско-питерские либеральные толпы, «в воздух чепчики бросавшие», тогда сами и принудили не только Среднюю Азию, но и Украину с Белоруссией к незалежности, оттолкнули их. «И родину народ сам выволок на гноище, как падаль» (Волошин).

Но читать ТАКОЕ на страницах Financial Times и иной западной прессы, которая чуть ли не в каждом номере ругает Путина за слова о том, что развал СССР «самая большая геополитическая катастрофа 20-го века», — это более чем удивительно.

То есть период, когда Россия была виновной в попытках лишить бывшие республики СССР незалежности, прошел? Теперь, по мнению западных СМИ, Россия виновна в их незалежности? Скоро Москву обвинят в том, что она сознательно организовала очередной «геноцид украинского народа», предоставив тому 25 лет незалежности и майданов…», — пишет Владимир Корнилов.

«Интересно, Порошенко уже строчит ультиматум с требованием взыскать с России контрибуцию за 25 лет вынужденной незалежности? С него станется», — резюмирует политолог.

Источник: источник

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