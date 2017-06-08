Российская «вертолетная экспансия»

Очевидно, что Россия сократила масштабы операции в Сирии в связи с тем, что в кратчайшие сроки удалось достигнуть поставленных целей. Не будем скрывать, это касается и «рекламной кампании», которая направлена на реализацию перспективного российского вооружения.

Изначально российские военные в Сирии были сконцентрированы на «грубой силе» – бомбардировках, однако теперь пришло время МИ-28 и Ка-52, которые обеспечат защиту оставшегося в Сирии контингента и поддержку точечных операций против террористических группировок.





Можно сказать, что теперь Минобороны РФ «рекламирует» другой свой продукт – ударные вертолёты. Что ж, отличная маркетинговая кампания (неважно, умышленная или нет), но стоит признать, что даже без «показательных выступлений», российские вертолёты на хорошем счету.

К примеру, буквально на днях в Никарагуа поставлена партия новейших вертолётов Ми-17-B5, предназначенных для ВВС Никарагуа. Самое интересное, что лётчики прошли обучение на поставленных ещё в 2014 году тренажерах.

Кроме того, в начале 2016 года холдинг «Вертолеты России» закончил поставку Перу 24 военно-транспортных вертолетов Ми-171Ш, заказанных ещё в 2013 года. До этого перуанцы получили 16 вертолетов Ми-8МТ/Ми-17 и два вертолета Ми-24. Теперь Россия приступает к созданию Центра технического обслуживания и ремонта вертолетов в Перу, что обеспечит должный уровень содержания российских винтокрылых машин.

В настоящее время Латинская Америка является одним из основных рынков для сбыта российской военной продукции, но складывается впечатление, что операция российских ВКС в Сирии изрядно подтолкнёт спрос на российскую технику, прежде всего, на вертолёты.

С 29 марта по 3 апреля в Чили проходит международная выставка военной и авиационно-космической техники FIDAE-2016.

Это отличная площадка для того, чтобы показать миру перспективные направления российской авиации, хотя, стоит признать, что немалая часть российского оружия хорошо зарекомендовала себя в Сирии, в деле.

Помимо Латинской Америки, не стоит забывать и другие регионы, включая азиатский рынок, где в очередь выстроились Китай, Индия, Индонезия и Вьетнам, а также Пакистан. Им всем нужна российская авиация, а кто-то уже заключает весьма добротные, скажем так, контракты.

Алжир заказал около 40 боевых вертолетов Ми-28НЭ. Этот контракт оценивается экспертами в $600-700 млн. Эта же модель вертолётов интересует и Иран, которые помимо их планирует заказать техники на сумму в 8 миллиардов долларов.

В общем, российские вертолёты – это достаточно популярная товарная категория и можно сказать со 100% уверенностью, что спрос на винтокрылые машины буде расти, и связано это не столько с операцией в Сирии, сколько с отличными лётными качествами воздушной техники и гарантиями надёжного поставщика.

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