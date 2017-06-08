Экс-командующий силами США и НАТО в Европе: Мы не уверены, что уход Путина - это лучшее для нас

Четырехзвездный генерал* - теперь уже бывший командующий силами США и НАТО в Европе Филипп Бридлав дал удивительно откровенное интервью серьезному американскому изданию Wall Street Journal. Оно интересно тем, что почти полностью посвящено отношениям НАТО с Россией и Владимиру Путину. А то, что генерал раскрыл (ну, или приоткрыл) завесу над натовскими представлениями о мощи Москвы и главном человеке в Кремле - объясняется просто. Бридлав в среду ушел в отставку, передавая свой пост генералу Куртису Скапарротти. И его уже почти ничего не сдерживает от того, чтобы наконец высказаться начистоту.

Так что же такого наговорил генерал Бридлав?





У НАС НЕТ ХОРОШИХ ЗНАНИЙ О СИЛЕ РОССИИ

WSJ: Когда вы пришли на должность командующего силами НАТО в Европе в 2013 году, США и их союзники были настроены скептически России. Но напряженность с тех пор выросла.

Бридлав: Когда я пришел на эту работу, мы действительно не были сосредоточены на России. Мы тогда еще пытались сделать из России партнера. Нас больше беспокоил выход из Афганистана... Но вскоре мы увидели военную мощь России в Крыму и в Донбассе.

WSJ: Была ли у нас военная и политическая информация о России достаточно хороша, когда вы пришли? И достаточно ли она хороша сейчас?

Бридлав: Ответ - нет. Это не было достаточно хорошо тогда и это не достаточно хорошо сегодня. Но давайте посмотрим, как мы докатились до этого. Развединформация - штучный товар. И в последние десятилетия мы сосредоточились на получении ее о Ближнем Востоке — Ираке и Афганистане... И, честно говоря, мы потеряли контакт с Россией. Наши знания о России справедливо сохранили акцент на стратегическом уровне — на ее ядерных силах... Но разведданные об оперативных и тактических возможностях России были потеряны напрочь.

Теперь нам нужно переориентировать наши аналитические возможности. И технические.

РУССКИЕ ПРОСТО ХОТЯТ БЫТЬ РАВНЫМИ

WSJ: Могло ли НАТО избрать другой путь урегулирования отношений с Россией? Так чтобы Москва не чувствовала себя в окружении? Или противостояние неизбежно с учетом личностей, правящих в России?

Бридлав: Ничего себе! Вы хотите жесткого судебного вердикта? Я бы не стал говорить "неизбежно". Когда закончилась холодная война и Советский Союз распался, правила игры были переписаны без участия русских. Это важно, чтобы понять Россию, русское сознание... Россия не заботилась об этом, когда была ослаблена. И даже сейчас Россия не заинтересована в нарушении этих правил. Она заинтересована в их переписывании заново. Все усилия русских в эти дни должны рассматриваться лишь как попытка стать равными на мировой сцене.

ОНИ НЕ ТРЕХМЕТРОВЫЕ. НО БЛИЗКО К ДВУХМЕТРОВЫМ

WSJ: Но знаете ли НАТО и США недооценили свои военные возможности. Был ли Запад удивлен возможностями русских?

Бридлав: Мы должны быть осторожны, чтобы не приукрасить русских, будто они 10 футов в высоту (трехметровые, - ред.). Потому что они не такие, если мы преувеличим, то потеряем доверие. Но они довольно близко к 7 футам высотой (двухметровые, - ред.). Россия зарекомендовала себя прогрессирующей военной силой. Они очень плохо показали себя в Грузии. Но то, что мы увидели, когда они вошли в Крым, показало - они прошли долгий путь в исправлении недостатков. "Сюрприз" - очень точное слово, по отношению к радикальным улучшениям сил России за это время.

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