Курсы валют: USD 08/06 56.5878 -0.0869 EUR 08/06 63.7179 -0.0638 Фондовые индексы: РТС 18:50 1034.31 -0.66% ММВБ 18:50 1868.42 -0.09%
rss новости   rss статьи   rss все

Российские дроны уничтожают западную ложь

Страна | 07.06.2017


Российские дроны уничтожают западную ложь
Американские «эксперты» обнаружили у России «новейшее средство пропаганды», обеспечивающие поддержку её позиции в Сирии – дроны.

Американцы были поражены высококачественными записями, произведёнными в небе, освобождённой от ИГИЛ Пальмиры, российскими беспилотниками. «Западные партнёры» по привычке сравнивают их с кадрами из видеоигры.


Адам Сакстон, эксперт в сфере безопасности, признаёт, что дроны идеально подходят для фиксации происходящего в зоне конфликта. По мнению Сакстона, Россия использует беспилотники, как уникальный инструмент пропаганды.

Необходимо отметить, что у эксперта говорящая фамилия и соответствующие ей взгляды. Американец не объясняет, почему российские дроны показывают пропаганду, а не объективную реальность, что было бы логично.

Вместо этого Сакстон вспоминает исследования многочисленных западных «частных групп», якобы предоставляющих объективную картину событий в Сирии. А также настаивает на том, что Россия стремится при помощи «манипуляций» завоевать максимальную аудиторию и создать «антизападные настроения» в обществе.

Иными словами, западные пропагандисты бесятся от того, что российские журналисты показывают правду и завоевывают на этом большую аудиторию, чем американские и европейские СМИ.

Сакстон рекомендует западным пропагандистам использовать наработки России для продвижения западной позиции по Сирии. «У российских СМИ нет монополии на дроны».

Здесь американец прав: у России нет монополии на использование дронов, однако, судя по освещению сирийского конфликта, у россиян монополия на правду.

Запад не может использовать прорывные журналистские находки России, так как постоянно лжёт. Используй американские или европейские СМИ дроны в зоне конфликта, Женевская группа по политическому процессу перестала бы заседать. Всем просто стало бы ясно, кто террорист в Сирии, а кто патриот, и главное, кого из них поддерживает Запад.

Так что, американцам только и остаётся возмущаться российским достижениям, тренируясь в создании фейковых аккаунтов сирийцев и видеоподделок бомбардировок больниц и жилых домов «российскими лётчиками». Вернуться назад

Источник: источник

Код для вставки в блог
﻿
Новости из рубрики Страна
все новости
Мы помним: памятник восьмидесяти двум уничтоженным детям в Лидице
10 июня 1942 года войска СС окружили Лидице; всё мужское население старше 16 лет (172 человека) было расстреляно. Лидицкие женщины (172 чел.) были отправлены в концентрационный лагерь Равенсбрюк (из них 60 погибли в лагере).
Плутониевая ловушка
Кто запустил «маховик» реформы образования?
«Великая Румыния»: «Под шумок» перекроить политическую карту не выйдет
В «войне грузовиков» победила Россия
Стреляющая Америка
Стреляющая Америка
Коллективное сознательное. Что ищут славяне в сети?
Коллективное сознательное. Что ищут славяне в сети?
Мигрантам не нравится русский
Мигрантам не нравится русский
Орбитальный перехватчик США вновь над Землей
Орбитальный перехватчик США вновь над Землей
Новости партнеров
| Главная | Мир | Страна | Общество | Спорт | О проекте | Архив |

© Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
При любом использовании материалов сайта и сателлитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на www.newsinfo.ru обязательна. Зарегистрировано Министерством Печати как средство массовой информации "Лента "в Центре", регистрационный номер ЭЛ № 77-6583 от 22 октября 2002 года.

Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru