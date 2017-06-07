Российские дроны уничтожают западную ложь

Американские «эксперты» обнаружили у России «новейшее средство пропаганды», обеспечивающие поддержку её позиции в Сирии – дроны.

Американцы были поражены высококачественными записями, произведёнными в небе, освобождённой от ИГИЛ Пальмиры, российскими беспилотниками. «Западные партнёры» по привычке сравнивают их с кадрами из видеоигры.





Адам Сакстон, эксперт в сфере безопасности, признаёт, что дроны идеально подходят для фиксации происходящего в зоне конфликта. По мнению Сакстона, Россия использует беспилотники, как уникальный инструмент пропаганды.

Необходимо отметить, что у эксперта говорящая фамилия и соответствующие ей взгляды. Американец не объясняет, почему российские дроны показывают пропаганду, а не объективную реальность, что было бы логично.

Вместо этого Сакстон вспоминает исследования многочисленных западных «частных групп», якобы предоставляющих объективную картину событий в Сирии. А также настаивает на том, что Россия стремится при помощи «манипуляций» завоевать максимальную аудиторию и создать «антизападные настроения» в обществе.

Иными словами, западные пропагандисты бесятся от того, что российские журналисты показывают правду и завоевывают на этом большую аудиторию, чем американские и европейские СМИ.

Сакстон рекомендует западным пропагандистам использовать наработки России для продвижения западной позиции по Сирии. «У российских СМИ нет монополии на дроны».

Здесь американец прав: у России нет монополии на использование дронов, однако, судя по освещению сирийского конфликта, у россиян монополия на правду.

Запад не может использовать прорывные журналистские находки России, так как постоянно лжёт. Используй американские или европейские СМИ дроны в зоне конфликта, Женевская группа по политическому процессу перестала бы заседать. Всем просто стало бы ясно, кто террорист в Сирии, а кто патриот, и главное, кого из них поддерживает Запад.

Так что, американцам только и остаётся возмущаться российским достижениям, тренируясь в создании фейковых аккаунтов сирийцев и видеоподделок бомбардировок больниц и жилых домов «российскими лётчиками». Вернуться назад

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