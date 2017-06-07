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Отечественные производители мяса завалят мировые рынки птицей и свининой

Страна | 07.06.2017


Отечественные производители мяса завалят мировые рынки птицей и свининой. 5214.jpeg

Ситуация, в которой Россия большую часть мясной продукции закупала за рубежом, осталась в прошлом, отечественные агропромышленные комплексы выходят на зарубежные рынки, поставляя иностранцам в основном куриные тушки и свинину. Развитие мясного поголовья крупного рогатого скота - более длительный процесс, но обеспечивать говядиной себя уже почти получается.

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До лидерства на мировом уровне России пока далеко, однако страна уже вышла на самообеспечение и «робко» пробует силы на иностранных рынках. Вот, например, известный многим «Мираторг», поставляет птицу в Сербию и Италию, также готовится к поставкам в Иран, кроме того, уже доставляют говядину, ту самую, которой Россия еще не в полной мере обеспечена сама, в ОАЭ, Бахрейн и Монголию.

Но для того чтобы создать хорошую конкуренцию на международном рынке, нашей стране потребуется еще несколько лет кропотливой работы, в первую очередь внутренней. Было бы замечательно, если фермерам, разбирающимся в деле и желающим работать, дать достаточно средств, тогда да, через 2-3 года Россия окажется как минимум в середине списка мировых экспортеров мяса.

Вспомните, как еще несколько лет назад РФ была на грани потери мясной промышленности в целом, однако ситуация переломилась и фактически с нуля отрасль построена заново. Причем мясопромышленники готовы накормить не только соотечественников, но и активно конкурировать с западными производителями на внешних рынках.

Сейчас Россия уверенно укрепилась на 4-м месте в мире по производству мяса птицы и на 6-м месте в мире - по производству свинины.

К слову, в 2003 году, к примеру, 70 процентов всей птицы, потребляемой в стране, завозилось из-за рубежа.

За несколько лет был сделан глобальный прорыв, отрасль меняется технологически, становится устойчивой в структурном плане, и мы, с открытым забралом, выходим на внешние рынки.

По результатам I квартала 2016 года, промышленное свиноводство выросло на 13 процентов, а общее производство мяса свиньи - на 10 процентов. По мнению экспертов, взрывной рост этой части мясной промышленности связан даже не с санкциями и импортозамещением, а с тем, что задан правильный вектор развития всей системы животноводства.

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В настоящее время, вплотную приблизившись к полному решению вопроса с обеспечением мясом собственного населения, Россия должна атаковать внешние рынки, вытесняя с них традиционных игроков не только за счет цены, но и за счет качества.

Предпосылки к этому созданы, отставание в производстве крупного рогатого скота из года в год сокращается, так что завалить мир мясом, так же как и пшеницей, России вполне по силам. 

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