Швеция вывозит уникальные украинские черноземы
То же самое ждет и Украину — причем, менее чем через месяц. Впрочем, не дожидаясь официального прихода северного пушного зверька песца, Швеция первой начала закупку украинской земельки по бросовым ценам – всего по 5 евриков. Карл Бильдт и прочие шведские друзья Украины мигом вспомнили опыт гитлеровской Германии, которая и в разгар Великой отечественной войны вагонами вывозила на Запад плодородные украинские земли. А следом гнали и рабов, чтобы их обрабатывать и возделывать. Поэтому Швеция решила не париться, а просто скопировала «исторический опыт». И заявила, что готова приобрести от 50 до 100 млн. тонн украинского чернозёма, по цене 5 евро за тонну.
Слой почвы толщиной от 0.5 до 1 м будет сниматься с ссоблюдением всех экологических норм и требований, и после доставки в Швецию использоваться для кардинального улучшения почв в провинции Даларна, преимущественно в районе озера Сильян, а также закладываться, в качестве стратегического резерва, в возводимых сейчас в шхерах Вермланда хранилищах. Всего изъятие излишков чернозёма будет проведено на площади около 50 кв. км., преимущественно в Херсонской и Полтавской областях, то есть там, где самые плодородные земли, которыми некогда так гордилась «житница Европы».источник Украинский чернозем нелегально вывозят в Турцию и ОА Эмираты
Бесценные украинские черноземы нелегально вывозятся в Турцию, которая перепродает их в ОАЭ. Об этом сообщил директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко во время пресс-конференции. Как сообщил В. Борейко, по информации местных жителей, бизнесмены Винницкой области наладили регулярные поставки чернозема в Турцию через Одесский порт.