Швеция вывозит уникальные украинские черноземы

Западные кредиторы Украины, в преддверии дефолта, уже пытаются «компенсировать» понесенные затраты. Они прекрасно понимают, что после того, как постмайданная Украина объявит себя банкротом, выцарапать что-то из загребущих рук Вальцмана и Яценюка будет крайне сложно. Поэтому заранее «обдирают» своего европейского партнера. Пока берут землей, и совершенно неважно, что в Украине как бы действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. На такие мелочи как закон и Конституция ни в стране победившего достоинства ни за ее пределами не обращают ни малейшего внимания, как и на ропот аборигенов. Собственно говоря, эксперты давно предрекали, что после дефолта Украину ждет аргентинский сценарий, в том числе, и в «земельном вопросе»: кредиторы латиноамериканской страны после ее дефолта в 2002-м, прежде всего забрали за долги уникальные земельные угодья Аргентины.

То же самое ждет и Украину — причем, менее чем через месяц. Впрочем, не дожидаясь официального прихода северного пушного зверька песца, Швеция первой начала закупку украинской земельки по бросовым ценам – всего по 5 евриков. Карл Бильдт и прочие шведские друзья Украины мигом вспомнили опыт гитлеровской Германии, которая и в разгар Великой отечественной войны вагонами вывозила на Запад плодородные украинские земли. А следом гнали и рабов, чтобы их обрабатывать и возделывать. Поэтому Швеция решила не париться, а просто скопировала «исторический опыт». И заявила, что готова приобрести от 50 до 100 млн. тонн украинского чернозёма, по цене 5 евро за тонну.





Слой почвы толщиной от 0.5 до 1 м будет сниматься с ссоблюдением всех экологических норм и требований, и после доставки в Швецию использоваться для кардинального улучшения почв в провинции Даларна, преимущественно в районе озера Сильян, а также закладываться, в качестве стратегического резерва, в возводимых сейчас в шхерах Вермланда хранилищах. Всего изъятие излишков чернозёма будет проведено на площади около 50 кв. км., преимущественно в Херсонской и Полтавской областях, то есть там, где самые плодородные земли, которыми некогда так гордилась «житница Европы».источник Украинский чернозем нелегально вывозят в Турцию и ОА Эмираты

Бесценные украинские черноземы нелегально вывозятся в Турцию, которая перепродает их в ОАЭ. Об этом сообщил директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко во время пресс-конференции. Как сообщил В. Борейко, по информации местных жителей, бизнесмены Винницкой области наладили регулярные поставки чернозема в Турцию через Одесский порт.

Источник: источник