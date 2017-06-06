Ледоколы проекта 22220 обеспечат господство России в Арктике

В ноябре текущего года на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге состоится закладка российского атомного ледокола «Урал» проекта 22220, заявил во вторник, 5 апреля, главный конструктор ОАО «ЦКБ «Айсберг» Александр Рыжков в своем выступлении на международном форуме «NDExpo-2016 — высокие технологии для устойчивого развития».

«Урал» — второй ледокол в серии проекта 22220. В настоящее время Балтийский завод строит головной атомный ледокол данного проекта — «Арктика». Его спуск на воду планируется в мае 2016 года. Контракт на строительство двух других ледоколов этого проекта, «Сибирь» и «Урал», Балтийский завод заключил с государственной корпорацией «Росатом» в мае 2014 года. Общая стоимость контракта составляет 84,4 млрд рублей.





Почему «Арктика» — уникальный ледокол, чем именно он превосходит зарубежные аналоги, что дает России наличие таких кораблей — с этими вопросами Федеральное агентство новостей обратилось к представителю ООО «Балтийский завод — Судостроение», руководителю проекта 22220 Сергею Черногубовскому.

По словам Черногубовского, головной атомный ледокол «Арктика» проекта 22220 станет самым большим и мощным ледоколом в мире. Его длина — 173,3 м, ширина — 34 м, осадка по конструктивной ватерлинии — 10,5 м, минимальная рабочая осадка — 8,55 м, водоизмещение — 33,54 тыс. тонн.

«Уникальность ледокола «Арктика» заключается также в двухосадочной конструкции, которая позволит использовать корабль и в арктических водах, проводя караваны транспортных судов через лед толщиной до 3 метров, так и в устьях полярных рек. Ледокол будет работать в морях западной части Арктики: в Баренцевом, Печорском и Карском. Второй тип осадки даст ему возможность заходить на мелководные участки устья Енисея и Обской губы», — рассказал Сергей Черногубовский.

Ледокол «Арктика» получит двухреакторную энергетическую установку с основным источником пара от реакторной установки нового поколения РИТМ-200 мощностью 175 МВт, которая была специально разработана для этого судна.

«Атомным ледокольным флотом владеет только Россия, аналогов строящемуся у нас головному атомоходу нет во всем мире», — сказал руководитель проекта.

Новые корабли проекта будут обеспечивать прохождение в арктических льдах транспортных кораблей, которые будут перевозить углеводородное сырье с месторождений Ямальского и Гыданского полуостровов, шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

«Помимо изучения и разработки сырьевых месторождений и развития Северного морского пути, реализуются утвержденные президентом страны основы государственной политики России в Арктике, а также Стратегия развития Арктической зоны и обеспечения национальной безопасности до 2020 года. Именно в этих утвержденных президентом страны рамках мы ведем строительство уникальных атомных ледоколов, способных обеспечить российское присутствие в пределах вечных льдов полярного круга», — рассказал Сергей Черногубовский.

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