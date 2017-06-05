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Военные КНР имели право потопить американский миноносец

Мир | 05.06.2017


Военные КНР имели право потопить американский миноносец
Военные КНР перехватили американский миноносец «Уильям П. Лоуренс», который «дразнил» их у спорных островов в Южно-Китайском море.

Эскадренный миноносец «Уильям П. Лоуренс» приблизился к рифу, который входит в состав спорных островов Спратли, на расстояние 12 морских миль (22,2 километра). В ответ китайские военные подняли в воздух истребители, а три корабля ВМС Народно-освободительной армии Китая сопровождали «Лоуренс» до тех пор, пока он не покинул спорную акваторию.


«Несанкционированный заход военного корабля США в территориальные воды Китая в районе островов Наньша (китайское название островов Спратли) являлся актом серьезной провокации», — заявил представитель Минобороны Китая.

Пентагон отверг обвинения, но корабль всё-таки убрался на положенное расстояние, чем подтвердил факт нарушения границы территориальных вод Китая, несмотря на одиозные оправдания США, чьи ВМС, кстати говоря, могли бы держаться подальше и не провоцировать конфликт с Китаем.

У американцев шило в заднице и они всеми силами стараются показать его, крутясь вокруг спорного острова, на который претендуют Вьетнам, Китай, Тайвань, Малайзия, Филиппины и Бруней. Наверное, они там из-за того, что шельф островов богат нефтью и газом. Теперь там не хватает демократии…

Но на самом деле, американское присутствие, по их мнению, куда более обоснованное. «Демократии», конечно, отводится основное место, но вот проявляется она в «выгодном покровительстве»: Штаты под видом «гаранта международного мира и стабильности», то есть «главного демократа», критикуют Китай и выбивают спорную территорию под юрисдикцию своей, скажем так, стороны…

Это вполне обыденная для США роль. Подобным образом они поступают в любой спорной ситуации. Но ладно если бы они просто критиковали и указывали, но они ведь принимают активное участие, которое рано или поздно может вылиться в конфликт. По всей видимости, этого Штаты и добиваются, раз «дразнят» китайских военных своим напыщенным присутствием.

Источник: источник

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