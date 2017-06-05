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Вертолёты России будут управляться с помощью джойстика

Наука | 05.06.2017


Вертолёты России будут управляться с помощью джойстика
Еще один шаг навстречу к совершенству. И важно, что не где-то за бугром, а у нас – в России. На наши вертолеты нынче будут устанавливать не традиционные штурвалы, а джойстики и трекболы. И это не какая-то фантастика, всего лишь «маленькая» модернизация.

Объединенная приборостроительная корпорация на выставке HeliRussia 2016 представила новую универсальную кабину вертолета, уникальной чертой в которой является управление с помощью джойстика и трекбола. В ней расположены четыре ЖК-дисплея, а всё непосредственное управление процессом можно сравнить с игрой в симулятор.


Главное достоинство системы Fly-by-wire («пилотируемые по проводам») – это снятие с пилота многих функций во время полета. Так, например, если человек, управляющий вертолетом, ввел неправильную задачу, он впоследствии останется в живых, так как программа не позволит выполнить опасный маневр или вовсе свалить вертолет в штопор. Сначала компьютер анализирует поручение, и только потом команда передается на саму «машину».

Новинку уже оценили в Минобороны РФ. Джойстики собираются установить на новых Ми-38, производством которых займется компания «Вертолеты России». Как предполагается, поставки в армию России начнутся в 2018 году. Первыми «полетать» за джойстиком удастся ВКС РФ.

Также стоит отметить, что аналогов подобной техники не существует в мире, что в очередной раз подчеркивает уникальность разработки. Сходства есть лишь у итальянского универсального вертолёта AgustaWestland, там установлен трекбол, но вот джойстик вместо штурвала расположен только в российских вертолетах.

В перспективе мы получим безопасные вертолеты, где многие функции будут проверяться компьютером. Применение уникальной разработки в гражданской и военной авиации поможет сохранить большое количество жизней. К тому же, стоит отметить, что полностью от управления «машины» пилотом у нас не отказываются. Просто перестраховываются от ошибок, связанных с человеческим фактором.

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