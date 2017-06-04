Урок для американцев – гиперзвуковая ракета «Циркон»
Одним из достижений Министерства обороны РФ за последние годы стало появление гиперзвуковой ракеты «Циркон». Той, характеристики которой до конца не обнародованы, но уже вызывают ужас у представителей Пентагона. Известно лишь одно, что дальность действия составит примерно 400 км, а скорость порядка 5-6 Мах. Хотя, не зря же в минобороны что-то не договаривают, возможно, готовят «сюрприз» для конкурентов.
Так вот. Эту самую ракету обещают поставить на серийное производство уже к 2018 году. Очевидно, что испытания «Циркона» проходят по плану. И это говорит о том, что атомные подводные лодки 5-го поколения получат новое вооружение уже совсем скоро.
«Госиспытания "Циркона" в соответствии с контрактом планируется завершить в 2017 году, а на следующий год начать его серийное производство», — рассказал представитель ОПК.
Это очередной шок – кошмарный сон американцев и представителей НАТО. Они хоть и работают над гиперзвуком – пытаются создать что-то подобное, но пока без особых результатов. В итоге Минобороны РФ делает важнейший шаг вперед, заставляя заокеанских «друзей» не только глотать пыль, но и признавать поражение.
На Западе так и не придумали, как они будут справляться с российской гиперзвуковой ракетой. Ни у НАТО, ни у США нет систем ПВО, которые бы смогли уничтожить «Циркон». Тот же «Иджис», которым оснащены американские корабли, уступая в ТТХ, попросту не успеет отразить удар.
«Сказка быль, да в ней намёк, добрым молодцам урок!!!»
Так что помимо того, что у нас научились сочинять сказки, о которых знает весь мир. В России еще и технику делают, от которой многие пребывают в ужасе. Стоит ли с нами шутить? Решать «оппонентам», ну а мы себя в обиду не дадит! Тем более с таким-то оружием.