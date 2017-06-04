Урок для американцев – гиперзвуковая ракета «Циркон»

То, что для американцев сказка – для нас уже быль. Когда-то представители Пентагона даже предположить не могли, что «русские» создадут оружие, которое по ТТХ будет в разы превосходить американские аналоги. Говорили, что в России успешно могут сочинять только сказки. Интересно, те, кто думал и позволял себе такие высказывания не раз уже прикусили язык?

Одним из достижений Министерства обороны РФ за последние годы стало появление гиперзвуковой ракеты «Циркон». Той, характеристики которой до конца не обнародованы, но уже вызывают ужас у представителей Пентагона. Известно лишь одно, что дальность действия составит примерно 400 км, а скорость порядка 5-6 Мах. Хотя, не зря же в минобороны что-то не договаривают, возможно, готовят «сюрприз» для конкурентов.





Так вот. Эту самую ракету обещают поставить на серийное производство уже к 2018 году. Очевидно, что испытания «Циркона» проходят по плану. И это говорит о том, что атомные подводные лодки 5-го поколения получат новое вооружение уже совсем скоро.

«Госиспытания "Циркона" в соответствии с контрактом планируется завершить в 2017 году, а на следующий год начать его серийное производство», — рассказал представитель ОПК.

Это очередной шок – кошмарный сон американцев и представителей НАТО. Они хоть и работают над гиперзвуком – пытаются создать что-то подобное, но пока без особых результатов. В итоге Минобороны РФ делает важнейший шаг вперед, заставляя заокеанских «друзей» не только глотать пыль, но и признавать поражение.

На Западе так и не придумали, как они будут справляться с российской гиперзвуковой ракетой. Ни у НАТО, ни у США нет систем ПВО, которые бы смогли уничтожить «Циркон». Тот же «Иджис», которым оснащены американские корабли, уступая в ТТХ, попросту не успеет отразить удар.

«Сказка быль, да в ней намёк, добрым молодцам урок!!!»

Так что помимо того, что у нас научились сочинять сказки, о которых знает весь мир. В России еще и технику делают, от которой многие пребывают в ужасе. Стоит ли с нами шутить? Решать «оппонентам», ну а мы себя в обиду не дадит! Тем более с таким-то оружием.

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