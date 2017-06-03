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Россия передала в руки Асада крылатые ракеты "Искандер М"

Страна | 03.06.2017


Россия передала в руки Асада крылатые ракеты
Как только стало известно, что батареи противоракетной обороны, которые предоставляют американские, голландские и немецкие союзники Турции по блоку НАТО для размещения вдоль сирийской границы, как несколько часов спустя в порт Тартус вошли три российских военных корабля – десантные "Новочеркасск" и "Саратов" и вспомогательный буксир MB-304. На борту этих кораблей находятся 300 российских моряков.

Наличие кораблей ВМФ России меняет стратегический баланс между США и Россией не только в у берегов Сирии, а также между Израилем и Сирией и может коснуться планов нападения на иранские ядерные объекты.


Военные и разведывательные источники, на которые ссылается DEBKAfile, отмечают, что российские корабли выгрузили в сирийском порту Тартус 24 9K720 "'Искандер М" (по классификации НАТО "Искандер М" – это кодовое название систем SS-26 Stone), - это мобильные тактические крылатые ракеты, предназначенные для использования на театре боевых действий при региональных конфликтах.

Судя по сообщениям, Сирия установит шесть батарей с 12 ракетами против Турции, шесть батарей с 12 ракетами против Израиля и Иордании, нацелены они будут, в частности, на американские военные объекты в этих странах.

Российская крылатая ракета, не имеет конкурентов среди западных ракет: она преодолевает за секунду расстояние порядка двух километров. Ее диапазон действия около 300 километров, то есть она легко способна достичь центральных районов Израиля с территории Сирии. Боеголовка весом 480 кг бьет по заранее запланированной цели с идеальной точностью – радиус попадания от 30 до 70 метров. Если боеголовка оснащена оптической наводкой, то точность достигает 5 - 7 метров.

Пока весь мир обсуждает сирийские ракеты "Скад" и опасность сирийского химического оружия, реальная опасность заключается в российских крылатых "Искандерах", способных нести ядерные боеголовки, которые не могут перехватывать ни западные, ни израильские ПРО.

Президент России Владимир Путин, который обещал двум американским президентам - Джорджу Бушу и Бараку Обама, а также трем премьер-министрам Израиля - Ариэлю Шарону, Эхуду Ольмерту и Биньямину Нетаниягу, что он никогда не позволит передать ракеты "Искандер" ни Сирии, ни Ирану, уже тогда знал, что эти крылатые ракеты окажутся не только в руках Асада, но вскоре – и в руках аятоллы Али Хаменеи.

Именно поэтому в минувшую субботу, 15 декабря, глава иранских вооруженных сил генерал Хасан Фирузабади говорил вещи, которые казались нереальными. Он заявил, что размещение натовских ракет "Пэтриот" вдоль границы Турции с Сирией может привести к мировой войне, которая будет угрожать европейским странам.

Все посчитали, что иранский генерал говорили о системах ПРО "Пэтриот", но он явно имел в виду российские "Искандеры".

Передача крылатых ракет Асаду, ясно и четко дает понять, что Москва в своей внешней политике делает ставку на ось Тегеран - Дамаск – "Хизбалла". Запад говорит о скором падении Асада, но Асад успешно борется с ИГ и противостоит проискам Турции, а не за горами и использование "Искандеров"… Если нужда заставит.)

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