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На что способен младший брат «Калибра»

Страна | 03.06.2017


На что способен младший брат «Калибра». На что способен младший брат «Калибра»
Боевое применение этой противотанковой ракеты можно было наблюдать на видеозаписи, представленном не так давно российским Минобороны из Сирии. На нем было отчетливо видно, как с борта ударного вертолета Ми-28Н поражается бронеобъект боевиков и бетонный бункер – удары ракет не оставили никаких шансов уцелеть противнику.

Тип ракеты не озвучивался, но специалисты сразу распознали в этом «гром-оружии» сверхзвуковую ракету «Вихрь-1» – одну из самых удачных и эффективных разработок противотанковых ракет отечественной «оборонки». Ее производство налажено в концерне «Калашников», который способен производить не только самый популярный в мире автомат АК.


Еще в 2013 году Минобороны объявило победителя в конкурсе на производство управляемых противоракетных ракет «Вихрь-1». Контракт общей стоимостью в 13миллиардов рублей получило научно-производственное объединение «Ижмаш» (ныне Концерн «Калашников»), входящий в состав государственной корпорации «Ростехнологии». Возникшие поначалу проблемы с производством ракет были успешно решены и армия получила заказанный продукт.

Противотанковый ракетный комплекс «Вихрь» начал разрабатываться еще в 1980 году, как основное противотанковое средство перспективного боевого вертолета Ка-50 и модификации штурмовика Су-25 с расширенными возможностями по поражению бронетехники. Головным разработчиком комплекса стало тульское КБП.

Первый вариант комплекса «Вихрь» с управляемой ракетой 9А4172 был принят на вооружение в 1985 году. Высокая эффективность комплекса подтвердилась в ходе сравнительных испытаний вертолетов В-80 с комплексом «Вихрь» и Ми-28 с ПТРК «Штурм-ВМ» с ПТУР «Атака», проводившихся в 1986 году. Развитием комплекса «Вихрь» стал высокоточный авиационный КУВ армейской авиации «Вихрь-М» с УР «Вихрь-1» принятый на вооружение в 1990 году и предназначенный для поражения широкого спектра бронированных наземных, надводных и малоскоростных воздушных целей на дальностях до 10 километров.

Он включает в себя сверхзвуковые ракеты с высоким поражающим действием, многоканальные средства связи, целеуказания, автоматического прицеливания, различные системы управления огнем, объединенные информационно и технически в единый блок.

Отличительными особенностями применения модернизированной ракеты «Вихрь-1» являются большая дальность стрельбы, в сочетании с малым полетным временем сверхзвуковой ракеты и высокой помехоустойчивостью системы управления, которая обеспечивает выживаемость воздушного носителя в дуэльном бою со средствами ПВО противника. Высокая сверхзвуковая скорость ракеты способствует снижению уязвимости носителя во время атаки и позволяет в одном заходе поразить несколько целей.

Вероятность точного попадания в малоразмерную цель обеспечивается за счет применения автоматической системы слежения за целью и высокоточной лазерно-лучевой системы управления ракетой. Присутствует полная помехоустойчивость системы управления в условиях оптических и радиопомех на поле современного боя. Как показали испытания, наибольшая эффективность применения ракеты – по танкам, БМП и БТР противника.

«В этом высокоточном авиационном боеприпасе конструкторы крупнейшего российского производителя высокоточного оружия реализовали принцип «выстрелил и забыл», – говорит военный обозреватель Александр Хохлов. – Оператору или летчику достаточно захватить цель, нажать кнопку пуска, а дальше он может не сопровождать ни цель, ни полет ракеты. «Вихрь-1» самостоятельно удерживает и поражает указанный человеком объект, все происходит в полностью автоматическом режиме.

Эти ракеты используются для уничтожения различных целей. У «Вихря-1» сверхзвуковая скорость, она может применяться не только по подвижным наземным целям, например, танкам и бронетранспортерам, или надводным, но и по некоторым малоскоростным воздушным целям – вертолетам или легким самолетам. Ракета фактически управляется информационным лазерным полем. Лазер не облучает цель, а в узком луче формирует информационный поток, чтобы «Вихрь-1» точно «знал», куда лететь и что необходимо уничтожить».

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