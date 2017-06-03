На что способен младший брат «Калибра»

Боевое применение этой противотанковой ракеты можно было наблюдать на видеозаписи, представленном не так давно российским Минобороны из Сирии. На нем было отчетливо видно, как с борта ударного вертолета Ми-28Н поражается бронеобъект боевиков и бетонный бункер – удары ракет не оставили никаких шансов уцелеть противнику.

Тип ракеты не озвучивался, но специалисты сразу распознали в этом «гром-оружии» сверхзвуковую ракету «Вихрь-1» – одну из самых удачных и эффективных разработок противотанковых ракет отечественной «оборонки». Ее производство налажено в концерне «Калашников», который способен производить не только самый популярный в мире автомат АК.





Еще в 2013 году Минобороны объявило победителя в конкурсе на производство управляемых противоракетных ракет «Вихрь-1». Контракт общей стоимостью в 13миллиардов рублей получило научно-производственное объединение «Ижмаш» (ныне Концерн «Калашников»), входящий в состав государственной корпорации «Ростехнологии». Возникшие поначалу проблемы с производством ракет были успешно решены и армия получила заказанный продукт.

Противотанковый ракетный комплекс «Вихрь» начал разрабатываться еще в 1980 году, как основное противотанковое средство перспективного боевого вертолета Ка-50 и модификации штурмовика Су-25 с расширенными возможностями по поражению бронетехники. Головным разработчиком комплекса стало тульское КБП.

Первый вариант комплекса «Вихрь» с управляемой ракетой 9А4172 был принят на вооружение в 1985 году. Высокая эффективность комплекса подтвердилась в ходе сравнительных испытаний вертолетов В-80 с комплексом «Вихрь» и Ми-28 с ПТРК «Штурм-ВМ» с ПТУР «Атака», проводившихся в 1986 году. Развитием комплекса «Вихрь» стал высокоточный авиационный КУВ армейской авиации «Вихрь-М» с УР «Вихрь-1» принятый на вооружение в 1990 году и предназначенный для поражения широкого спектра бронированных наземных, надводных и малоскоростных воздушных целей на дальностях до 10 километров.

Он включает в себя сверхзвуковые ракеты с высоким поражающим действием, многоканальные средства связи, целеуказания, автоматического прицеливания, различные системы управления огнем, объединенные информационно и технически в единый блок.

Отличительными особенностями применения модернизированной ракеты «Вихрь-1» являются большая дальность стрельбы, в сочетании с малым полетным временем сверхзвуковой ракеты и высокой помехоустойчивостью системы управления, которая обеспечивает выживаемость воздушного носителя в дуэльном бою со средствами ПВО противника. Высокая сверхзвуковая скорость ракеты способствует снижению уязвимости носителя во время атаки и позволяет в одном заходе поразить несколько целей.

Вероятность точного попадания в малоразмерную цель обеспечивается за счет применения автоматической системы слежения за целью и высокоточной лазерно-лучевой системы управления ракетой. Присутствует полная помехоустойчивость системы управления в условиях оптических и радиопомех на поле современного боя. Как показали испытания, наибольшая эффективность применения ракеты – по танкам, БМП и БТР противника.

«В этом высокоточном авиационном боеприпасе конструкторы крупнейшего российского производителя высокоточного оружия реализовали принцип «выстрелил и забыл», – говорит военный обозреватель Александр Хохлов. – Оператору или летчику достаточно захватить цель, нажать кнопку пуска, а дальше он может не сопровождать ни цель, ни полет ракеты. «Вихрь-1» самостоятельно удерживает и поражает указанный человеком объект, все происходит в полностью автоматическом режиме.

Эти ракеты используются для уничтожения различных целей. У «Вихря-1» сверхзвуковая скорость, она может применяться не только по подвижным наземным целям, например, танкам и бронетранспортерам, или надводным, но и по некоторым малоскоростным воздушным целям – вертолетам или легким самолетам. Ракета фактически управляется информационным лазерным полем. Лазер не облучает цель, а в узком луче формирует информационный поток, чтобы «Вихрь-1» точно «знал», куда лететь и что необходимо уничтожить».

Источник: источник